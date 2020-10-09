Türkiye eski güzeli Şevval Şahin, 'Moda ve Sosyete' YouTube kanalına konuk oldu. Şahin'in yarı Türkçe yarı İngilizce konuşması dikkat çekti. Birçok kişi ne dediğini anlamadığı için sık sık alt yazı geçildi. İşte Şevval Şahin'in konuşmalarından ve açıklamalarından bazı bölümler:

Buradan çıkınca lunch’a (öğle yemeği) giderim. Akşamları bazen binge eating (aşırı yeme hali) modum oluyor. Netflix and chill (TV keyfi) yaparken böyle ice cream (dondurma), chips (çerez), chocolate (çikolata) götürüyorum. Junk food (abur cubur) seviyorum.

Formda kalmak için strict (katı) bir rutinim yok. Vücudum genetik. Pandemide çok fazla work out (egzersiz) yaptım. Spordan sonraki feeling (duygu) var ya, onu seviyorum.

Estetiğimi hiç saklamadım. Burnumu yaptırdım. Hiçbir pagent (güzellik yarışması) no aesthetic allowed (Estetiğe izin yok) şartı koymuyor.

Davete giderken hazırlığım 1.5 saat de sürebilir, 10 dakika da. Bu, occasion’a (duruma) bağlı. Stilim effortless ve cool (çabasız ve havalı). Çabasız görünürken casual (günlük) olmak tercihim. Jean bir crop top (kısa bluz) ve altına high heel (yüksek topuklu) giyip gece çıkabilirim. Simple (basit) parçaları seçip onu accesorize (aksesuarlarla süslemek) ederim.

Beni Şeyma Subaşı’na benzetiyorlar. Onu beğeniyorum. Beautiful girl (Güzel kız). Bazı insanlar Instagram’da similar (benzer) görünebilir. Face to face (yüz yüze) kıyaslanırsak farklıyız





x



