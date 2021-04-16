İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in (94) eşi Prens Philip, geçen hafta 99 yaşında ölmüştü. Philip'in cenaze töreni, yarın düzenlenecek. Pandemi nedeniyle 30 kişinin katılacağı tören öncesinde askeri üniforma krizi patlak verdi. Geçen yıl aileden ayrılıp ABD'ye yerleşen Prens Harry (36), rütbelerini kaybetmişti. Bu nedenle törende askeri üniforma giyemeyecek olan tek kraliyet üyesi olacaktı. Kraliçe'nin oğlu Prens Andrew (61) ise adı pedofil skandalına karıştığı için resmi görevlerden alınmıştı. Ancak askeri rütbelerini koruyor.

GELENEK BOZULDU

Andrew ve Harry, törende askeri üniforma giymek istediklerini saraya bildirdi. Hatta Andrew, 'amiral' forması giymek istedi. Kraliçe ise bu krizi tek bir kararla çözdü. Ailenin önde gelen hiçbir üyesi törende askeri üniforma giymeyecek. Kraliyet tarihinde ilk kez bir cenaze töreninde böyle bir karar uygulanacak.

Bu gelişme şöyle yorumlanıyor: