Kraliçenin kedisi 20 bin TL

Yazılım mühendisi olan sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile ABD Miami’de tatil yapan 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin, sosyal medyada her gün çarpıcı kareler paylaşıyor. Kraliçe önceki gün de yeni aldığı Bengal kedisiyle poz verdi. Bu pozun altına “Bebek leoparla tanışın. Birbirimize alışıyoruz. Daha mutlu olamazdım” yazdı. Bengal kedisinin ABD fiyatı 1500-3000 dolar (20 bin TL) arası değişiyor.

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