Kraliçenin kuzgunları

Britanya'yı ayakta tutan şey ne demokratik bir yönetim olması ne ekonomik gelişmişliği ne de siyasi gücüdür. Günümüzde Birleşik Krallık diye bir ülke varsa bunun sebebi Londra Kalesi'nde yaşayan 6 tane kuzgundur!

İngiltere tarihinin ilk Kraliyet Gökbilimcisi (Astronomer Royal) olan John Flamsteed, Kral II.Charles döneminde (1660-85) gözlem çalışmalarını Londra Kalesi'nde (Tower of London) yapıyordu. Kalenin merkezindeki Beyaz Kule (White Tower), yüksekliği sebebiyle Flamsteed'in ana çalışma alanıydı. Fakat kule çevresinde o kadar çok karga/kuzgun vardı ki, çoğu zaman çalışmalara engel oluyorlardı. Flamsteed bu durumdan yakınınca, Kral II.Charles kale çevresindeki tüm kargaların öldürülmesini emretti. Fakat Flamsteed buna itiraz ederek "eğer bu kargalar yok olurlarsa Kraliyet'in sonunun geleceği" yönünde bir kehanetten bahsetti. Bunun üzerine Kral kargaları rahat bıraktı. Hatta 6 tanesini kendi korumasına aldı ki, herhangi bir sebeple diğer tüm kargalar yok olsa bile, en azından kendi korumasındaki 6 karga hayatta kalabilsinler ve Kraliyet de bu şekilde ayakta kalabilsin!

Bu kehanet doğru mudur bilemeyiz. Ancak aradan geçen 350 yıla rağmen Kraliyet'in sapasağlam ayakta olmasına bakarak, en azından kargaların "işe yaradığını" söyleyebiliriz! Peki ya "kargalar kalınca Gök bilim çalışmaları ne oldu" derseniz, belki de işin sırrı buradadır. Kargaların öldürülmemesini Krala kabul ettiren Flamsteed gözlemleri için yeni bir yer önerdi. Kral da bunu kabul etti ve böylece 300 yıl boyunca kesintisiz olarak kullanılacak olan Greenwich'teki meşhur Kraliyet Gözlem evi inşa edildi.

Bu hikayede anlatılan olayın, Gök bilimi çalışmaları için, şehir merkezine göre çok daha uygun olan Greenwich'e hızlıca geçmek isteyen Flamsteed tarafından Krala oynanan bir oyun olduğunu, aslında öyle bir kehanetin hiç var olmadığını da söyleyenler çoktur. Kargaların varlığı başka efsanelerle de açıklanmakla beraber, Kraliyet kaynakları genelde bu hikayeyi anlatır.

Kargaların sayısı 6 olarak bilinir. Bu hem doğrudur, hem de değil. Olağanüstü bir durumla karşılaşılıp da aniden ölenin yerinin hemen doldurulabilmesi için her zaman 1 (bazen 2) tane de yetişkin yedek bulundurulur. Bu sebeple -yedeklerle beraber- zaman zaman sayıları 8'e kadar çıkabilir. Ancak alt sınır 6'dır. Şuanda kalede "görev yapan" mevcut 7 karganın isimleri: Jubilee, Harris, Gripp, Rocky, Erin, Poppy and Merlina. Kraliyet kayıtlarına göre Kale'de en uzun yaşayan karga olan "Yaşlı" Jim, 2018 yılında 44 yaşında ölünce yerine gelen Poppy birliğin en yenisidir.

"Birlik" dedim, bu bir espri değil. Kargalar, resmi sicilleri olan ve askeri disiplin yönetmeliğine tabi "Kale Muhafızları" olarak görev yapıyorlar. Herhangi bir itaatsizlikleri veya "askerlik onuruna yakışmayacak" davranışları olursa görevlerinden azlediliyor ve Kale'den kovuluyorlar! Bunun sebebi de II.Dünya Savaşı'na kadar uzanıyor. Londra, Alman hava kuvvetleri tarafından bombalanmaya (Blitz) başlanınca, fark ediliyor ki Kale'deki kargalar bir çeşit alarm görevi üstlenmişler. Uçakların geldiğini fark eder etmez yüksek sesle bağırmaya başlıyorlar. Bunun üzerine Sir Winston Churchill tarafından resmen "Kale Muhafızı" olarak atanıyorlar. Ancak savaşın sonunu sadece 1 tanesi, Gripp, görebiliyor. Diğer tüm kargalar bombalamanın yarattığı stresten dolayı ölüyorlar.

İtaatsizlik sonucu görevine son verilenlerin en yakın örneği 13 Eylül 1986 günü "disiplinsiz davranışları sebebiyle" birlikten atılan Karga George'tur. Anten takıntılı bir karga olan George, Kale çevresindeki sivil binaların antenleri ve bazı Tv vericilerinde ciddi hasarlar yaratmış. Bunun üzerine "davranışlarının Kraliyet ailesini utandırdığı ve kamuya zarar verdiği için Kale'de daha fazla görev yapamayacağına" karar verilip Galler'deki bir hayvanat bahçesine sürülmüş!

Kraliyet Kargaları Londra Kalesi içinde çok konforlu kafeslerde yaşıyorlar. Onlardan sorumlu "Kuzgun Üstadı" tarafından taze et, bisküvi ve kandan oluşan özel bir diyetle besleniyorlar. İsterlerse gün boyunca serbest bir şekilde Kale içinde ve çevresinde uçabiliyorlar. Akşam olduğunda ise kilitli kafeslere alınıyorlar ki gece ortaya çıkabilecek tilkiler tarafından yenmesinler. Bu önlem kargaları tilkilerden korusa da, 2013 yılının ekim ayında ilk kez işe yaramadı. "Kimliği belirlenemeyen" gizemli bir tilki fark edilmeden Kale'ye girerek Jübilee ve Gripp'i öldürüp kargaların sayısını 6'ya düşürmüştü! Pek çok gazete bu olayı haber yapmış, bazı kesimler ciddi ciddi "acaba Kraliyet'in sonu geliyor mu" diye düşünmüşlerdi!

Kargaların başına gelen olaylar İngiltere basını için her zaman haber değeri taşıyor. 1987 yılında karga Charlie'nin, kendisiyle aynı ismi taşıyan ve "bomba bulucu" olarak Kale'de görev yapan köpek Charlie'yi gagalamasının bedelini canıyla ödemesi veya 1981 yılında, Kale'ye ve Kraliyet'e 21 yıl boyunca sadakatle hizmet eden karga Grog'un "artık yeter" diyerek kendi kendini emekli edişinin ardından en son olarak Doğu Londra'daki bir Pub'ın çatısında görüldükten sonra sırra kadem basışı gibi haberler zaman zaman gazetelere konu oluyor.

1981 yılında takip cihazı olmadığı için Grog bulunamamıştı. Ancak artık teknoloji gelişti ve kuşların bileklerindeki halkalarda takip cihazı var. Bu sebeple Grog'a özenerek 2012 yılında görev yerini terk eden Munin, şehirde kısa bir gezinti yaptıktan sonra yakalanıp Kale'ye geri getirilmişti.

İngiliz basınında kargalarla ilgili genelde ölüm ve kaçma gibi olumsuz haberler yer alıyor. Ancak 2019 yılının mayıs ayında pek çok gazetede "30 yıldır ilk defa Kale'de 4 yavrunun birden doğması" haberleri yer almıştı. Kraliyet'ten yapılan açıklamaya göre, ebeveynleri Huginn ve Muninn olan bu 4 yavru, İngiltere'nin koruyucu azizinin anıldığı 21 Nisan St.George Günü'nde doğmuşlardı. Bu sebepten de isimlerinin George ve Georgina olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

*Kuzgun kargagiller familyasından bir tür iri karganın adıdır. Biz o familyayı genelde karga olarak nitelendiriyoruz. Bu sebeple daha akılda kalıcı ve anlaşılır olması için yazıda kuzgun yerine karga ismini kullanacağım.

Uluslararası Rehber Sinan Ercan

sinanercantourism@gmail.com



