Kraliçeye çalışmak kolay değil

Kraliçe İkinci Elizabeth'in temizlik konusunda yüksek standartları olduğunu tahmin etmek zor değil ancak İngiliz The Sun gazetesinde yayınlanan bir haber şaşkınlık yarattı. Channel 5'ta bir belgesel programına konuşan Sandrigham Sarayı'dan Tracey Waterman'a dayandırılan habere göre Kraliçe, iş görüşmesi yaptığı kişilerden ölü bir sineği 'kendisi henüz fark etmeden' bulmalarını ve oradan almaları bekliyor. Olası temizlik görevlilerinin işe kabul edilmeden önce bu ölü sineği fark etmeleri gerekiyor. Kraliçe, bu sayede temizlik görevlisi adayının detayları fark etmedeki yeteneğini ölçüyor. Waterman, "Beş yıldızlı bir otel temizlik görevlisiyle kraliyet sarayı görevlisinin arasındaki fark, detayları olan dikkatidir" diyor. Waterman, "10 kişiden yarısı, sineği fark ediyor. Bir kişi ise yere eğilerek onu alıyor. İşte o özel kişi" diyor.

Ayda 9 bin 500 TL maaş

Kraliçenin temizlik görevlileri, haftada 7 gün olmak üzere, toplam 30 saat çalışıyor. Bu işin yıllık kazancı ise aylık 1228 sterlinden (9 bin 500 TL), yıllık toplam 14 bin 742 sterlin (115 bin TL) yapıyor.



