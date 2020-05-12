Kraliçe’ye corona darbesi

İngiltere Kraliyeti’ni 68 yıldır yöneten Kraliçe Elizabeth (94) corona virüs nedeniyle 2 ay önce Buckingham Sarayı’nı terk etmişti. Eşi Prens Philip (98) ile Windsor Kalesi’nde karantina hayatına geçmişti. Kraliçe o tarihten bu yana onlarca etkinliği iptal etti, görüşmelerini ‘çevrimiçi’ yapmaya başladı. Monarşi, tarihinde ilk kez dijital olarak yönetiliyor.

Zorunlu emeklilik

Kraliçe’nin aşı bulunana kadar kamu görevlerine dönmeyeceği, halka televizyon ekranları ve sosyal medyadan hitap edeceği ortaya çıktı. Bu da Kraliçe’nin zorunlu bir emeklilik kararı almasına yol açabilir. Zira, yaşlılar corona virüse karşı risk grubunda olduğundan ve aşının bulunması yıllar alabileceğinden Kraliçe’nin saraya yakın vadede dönmesi zor.







