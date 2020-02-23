İngiliz Prens Harry (35) ve eşi Sussex Düşesi Meghan (38), geçen ay Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını ilan etmiş ve Kanada’ya taşınmıştı. Çift, hayatlarına ‘Sussex Royal’ markasıyla devam etme kararı almıştı. Çift, 9 Mart’taki son kraliyet görevlerine hazırlanırken Harry’nin babaannesi Kraliçe’den ummadıkları bir darbe aldı.

Royal ismini kullanma yasağı

Kraliçe, çifte Sussex Royal ismini kullanma yasağı getirdi. Bunun üzerine çift, dün sitelerinde sitem dolu bir açıklama paylaştı. Çift, “Hukuki olarak hakkımız olsa da Kraliçe’nin yasağına uyacağız. İlkbaharda yeni bir marka adı ile devam edeceğiz. Güvenlik hizmetini kraliyetten almayı sürdüreceğiz” dedi.

Meghan’ın çevresine, “Harry ve Archie’nin taşıdığı kraliyet kanını almaya kimsenin gücü yetmeyecek. Kraliyet üyesi oldukları gerçeğini kimse değiştiremez” dediği ortaya çıktı.