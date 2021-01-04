Danimarka Kraliyeti’nin Veliaht Prensi Frederik (52) ile kardeşi Prens Joachim’in (51) eşleri arasındaki kriz artık saray duvarlarını aştı. Her şey 2019’da Prens Joachim ve eşi Prenses Marie’nin (44) Fransa’ya yerleşmesiyle patlak verdi. Kopenhag’daki Amalienborg Sarayı’nda yaşayan çift, ani bir kararla Marie’nin memleketi olan Paris’e taşındı. Geçici olarak burada kalacaklarını duyurdular. Ancak Marie, verdiği bir röportajda, bunun kendi tercihleri olmadığını ima etti. Akabinde bu yaz beyin ameliyatı olan Joachim’in ziyaretine sadece ağabeyi Frederik geldi. Eşi Prenses Mary (48) yoktu.

Köşe kapmaca oynuyorlar

Çiftin taşınmasında, saraydaki sorunların etkili olduğu iyice anlaşılır hale geldi. Aileye yakın kaynaklara göre elti prensesler Mary ve Marie, resmi görevlere bir arada katılmamak için adeta köşe kapmaca oynamaya başladılar. Geçen eylülde bir açılış için Kopenhag’a dönen Marie, eltisi Mary ile bir araya gelmedi. Mary, yakında kraliçe olmaya hazırlanıyor. Marie’nin ise bir taht iddiası yok. Mary’nin ailede daha baskın bir rol üstlenmesi, Marie ve Joachim’i rahatsız ediyor. 2020 sonunda Danimarka’ya dönmeleri beklenen çift, dönmedi. Fransa’ya kalıcı olarak yerleşmeye hazırlanıyorlar.

İngiltere Kraliyeti’nde de taht iddiası olmayan Prens Harry ve eşi Meghan, geleceğin kralı Prens William ve geleceğin kraliçesi Düşes Kate ile sorun yaşamış, saraydan ayrılarak ABD’ye yerleşmişti.