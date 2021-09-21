Magazin Kraliyet ailesinin 11. varisi dünyaya geldi

Kraliyet ailesinin 11. varisi dünyaya geldi

Magazin

Kraliyet ailesinin 11. varisi dünyaya geldi

İngiltere'de Kraliyet ailesinde tahtın 11. sıradaki varisi, dünyaya geldi. Prenses Beatrice, Edoardo Alessandro Mapelli Mozzi ile olan evliliğinden ilk çocuğunu kucağına aldı.

21 Eylül 2021, Salı 10:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

2020 yılında iş insanı Edoardo Alessandro Mapelli Mozzi ile evlenen Prenses Beatrice’den İngiliz kamuoyunu sevindiren bir haber geldi.

33 yaşındaki Prenses Beatrice anne oldu. Başkent Londra’daki Chelsea ve Westminster Hastanesi’nde bir kız bebek dünyaya getiren Prenses Beatrice’in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

'BEBEK 2. 7 KİLOGRAM OLARAK DOĞDU'

Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Prenses Beatrice ve Bay Edoardo Mapelli Mozzi, kızlarının 18 Eylül 2021 saat 23.42’de dünyaya geldiğini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyor. Bebek 2.7 kilogram olarak doğdu” ifadeleri kullanıldı.

Prenses Beatrice’in kızı, İngiltere’de taht sırasında 11. sırada yer alacak. Mozzi’nin, eski nişanlısı Dara Huang’la olan birlikteliğinden bir oğlu bulunuyor.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
21 Eylül 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Gönlü var mı yoksa hiç sevmiyor mu?
Mehmet Coşkundeniz
Bekir Saçar
Çiçek Çocuklar Zekeriyaköy’de toplandı
Bekir Saçar
Hande Kazanova
20 Eylül haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
20 Eylül haftasına astrolojik bakış: Hoş geldin sonbahar!
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Minik Liya ne isterse o!
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Aşıdan kombinezona nasıl geçtiniz yahu?
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Atlı birlikler
Uğur Alkapar
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar! Ela Naz Birdal: İhtiyaç duymadan aldığımız her ürün küresel iklim krizine neden oluyor
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Cihangir Ceyhan, Camdaki Kız için mi imaj değiştirdi?
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Cinsel öğrenme yıllar sürer
Gökçen Erdoğan
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Teoman'dan 'İki Çocuk' şarkısını ilk kez sahnede söyledi