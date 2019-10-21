Kraliyet ailesinin Pakistan ziyareti: Toprak evde çay içtiler

Pakistan’ı ziyaret eden Prens William ve Düşes Kate’in yetimhane, okul ve hastanelerde pek çok fotoğrafı çekildi.





Hasta çocuklara sarılırken, öğrencilerle şakalaşırken görüntülenen çiftin toprak bir kulübe önünde çekilmiş fotoğrafının hikâyesi ise oldukça ilginç.





İngiliz basınında yer alan haberlere göre William ve Kate, Pakistan’ın ücra bir köşesindeki Wakhan’dan geçerken yol kenarındaki köylüleri gördüler.





Otomobili durduran Düşes, etraftakilerden birinin fotoğraf makinesini alarak köylülerin yanına gitti.





Köylülerden çay daveti





İngiltere’de sarayda yaşayan, milyonlarca sterlinlik bir servete sahip olan Prens William ve Kate çifti; köylülerin daveti üzerine yalnızca bir tercümanla birlikte elektrik ve suyu olmayan köy evine çay içmeye gitti.





Düşes Kate yaşananları şöyle anlattı: “Bizim kim olduğumuza dair fikirleri yoktu ama çok misafirperverdiler. Bu kadar uzak bir köşede yaşayan insanlarla tanışmak fantastikti. Bize Pakistan’ın öteki yüzünü tanıma fırsatı verdiler. Farklı bir yaşam tarzını tanımak büyük bir ayrıcalıktı.”





200 odalı Kensington Sarayı, 17'nci yüzyıldan bu yana Kraliyet ailesinin resmi ikametgâhı. Aşçı, uşak gibi personel maaşları ve William ile Kate çiftinin konaklama masraflarının karşılanması için de Kraliyet bütçesinden her ay on binlerce sterlin ödeniyor.





Kraliyet ailesinin kişisel servetleri









Kraliçe II. Elizabeth: 1.6 milyon sterlin

Prens Charles: 100 milyon sterlin

Prens Andrew: 57 milyon sterlin

Prens Philip: 44 milyon sterlin

Prens Edward: 35 milyon sterlin

Prens William: 30 milyon sterlin

Prens Harry: 30 milyon sterlin

Düşes Kate: 8 milyon sterlin





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