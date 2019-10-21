Kraliyet ailesinin Pakistan ziyareti: Toprak evde çay içtiler
Pakistan ziyareti sırasında Prens William ile yol kenarında karşılaştıkları köylülerin toprak evine giden Düşes Kate gördüklerini şöyle niteledi: Fantastik!
Pakistan’ı ziyaret eden Prens William ve Düşes Kate’in yetimhane, okul ve hastanelerde pek çok fotoğrafı çekildi.
Hasta çocuklara sarılırken, öğrencilerle şakalaşırken görüntülenen çiftin toprak bir kulübe önünde çekilmiş fotoğrafının hikâyesi ise oldukça ilginç.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre William ve Kate, Pakistan’ın ücra bir köşesindeki Wakhan’dan geçerken yol kenarındaki köylüleri gördüler.
Otomobili durduran Düşes, etraftakilerden birinin fotoğraf makinesini alarak köylülerin yanına gitti.
Köylülerden çay daveti
İngiltere’de sarayda yaşayan, milyonlarca sterlinlik bir servete sahip olan Prens William ve Kate çifti; köylülerin daveti üzerine yalnızca bir tercümanla birlikte elektrik ve suyu olmayan köy evine çay içmeye gitti.
Düşes Kate yaşananları şöyle anlattı: “Bizim kim olduğumuza dair fikirleri yoktu ama çok misafirperverdiler. Bu kadar uzak bir köşede yaşayan insanlarla tanışmak fantastikti. Bize Pakistan’ın öteki yüzünü tanıma fırsatı verdiler. Farklı bir yaşam tarzını tanımak büyük bir ayrıcalıktı.”
200 odalı Kensington Sarayı, 17'nci yüzyıldan bu yana Kraliyet ailesinin resmi ikametgâhı. Aşçı, uşak gibi personel maaşları ve William ile Kate çiftinin konaklama masraflarının karşılanması için de Kraliyet bütçesinden her ay on binlerce sterlin ödeniyor.
Kraliyet ailesinin kişisel servetleri
Kraliçe II. Elizabeth: 1.6 milyon sterlin
Prens Charles: 100 milyon sterlin
Prens Andrew: 57 milyon sterlin
Prens Philip: 44 milyon sterlin
Prens Edward: 35 milyon sterlin
Prens William: 30 milyon sterlin
Prens Harry: 30 milyon sterlin
Düşes Kate: 8 milyon sterlin
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