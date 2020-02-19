İngiltere Kraliyet Ailesi'nin resmi web sitesi editörleri, önceki gün akıl almaz bir hataya imza attı. Siteyi ziyaret edenler tıkladıkları linkin, Prens Harry'nin hayır kurumu çalışmalarının aktarıldığı bir web sayfasına bağlanacağını zannederken kendilerini Çinli bir yetişkin içerik sitesinde buldu. Kraliyet Ailesi'nin resmi sitesi son zamanlardaki minimalist ve sade tasarımıyla ziyaretçilerin büyük beğenisini topluyordu. Konuyla ilgili olarak sosyal medyada da yorumlar gecikmedi. Bazı kullanıcılar, söz konusu hatanın bilinçli olarak yapıldığını iddia eden yorumlarda bulundu. Hata, kısa zamanda düzeltildi ancak Kraliyet Ailesi konuya ilişkin açıklamada bulunmadı. Prens Harry, ocak ayında eşi Meghan Markle ile birlikte kraliyet görevlerinden çekildiğini açıklamış; çift, oğulları Archie ile birlikte Kanada'da gözlerden uzak bir hayata adım atmıştı.

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