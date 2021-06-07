Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin ikinci çocuğu dünyaya geldi. Cuma günü dünyaya gelen ikinci çocuklarının doğumu dün duyuran çift, kızlarına Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor adını verdi.

Geçen yıl kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşen Meghan ve Harry çiftinin yeni bebeklerinin doğumu için kraliyet üyeleri sosyal medyadan kutlama mesajları yayımladı. Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda, saray hayatına dair olumsuz tecrübelerini aktaran, kraliyeti ırkçılıkla suçlayan Meghan Markle ve Prens Harry, kendilerine gösterilen tepkilere rağmen, doğum sonrasında kraliyet mensupları tarafından mesajlar aracılığıyla yalnız bırakılmadı.

KATE MIDDLETON VE PRENS WILLIAM'DAN MESAJ

Sosyal medya hesaplarından, Meghan Markle henüz hamileyken çekilen ve kucağında ilk çocuğu Archie'nin görüldüğü fotoğrafı paylaşan Cambridge Dükü William ile Düşesi Kate, "Bebek Lili'nin doğumuna dair mutlu haber hepimizi sevindirdi. Tebrikler Harry, Meghan ve Archie" notunu yazdı.









'KRALİÇE'NİN 11. KÜÇÜK TORUNU'

Kraliyet Ailesi'nin 'The Royal Family' adlı sosyal medya hesabından da Sussex çiftinin düğün fotoğrafıyla birlikte tebrik mesajı yayımlandı. Mesajda, "Lilibet Diana'nın doğumundan dolayı Sussex Dükü ve Düşesi'ni kutlarız. Kraliçe, Galler Prensi, Cornwall Düşesi, Cambridge Dük ve Düşesi haberden mutluluk duydu. Lilibet, Majestelerinin 11'inci küçük torunu oldu" denildi.









TAHTIN SEKİZİNCİ VARİSİ

Prens Charles ile eşi Camilla da Meghan Markle, Prens Harry ve Archie'nin fotoğrafıyla birlikte kutlama mesajı paylaştı. Mesajda, "Lilibet Diana'nın doğumundan dolayı Harry, Meghan ve Archie'yi kutlarız. İyi dileklerimizi gönderiyoruz" denildi.

Lilibet, 6 Mayıs 2019'da dünyaya gelen Archie'nin ardından kraliyetin sekizinci varisi oldu.







