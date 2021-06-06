Magazin Kraliyet uzmanı açıkladı: Kraliçe, Prens Harry'nin akıl sağlığı için endişeli

Kraliyet uzmanı açıkladı: Kraliçe, Prens Harry'nin akıl sağlığı için endişeli

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Kraliyet uzmanı açıkladı: Kraliçe, Prens Harry'nin akıl sağlığı için endişeli

Kraliyet uzmanı Angela Levin, Kraliçe Elizabeth'in torunu Prens Harry'den vazgeçmeye hazır olmadığını, akıl sağlığı için kapıları tamamen kapatmayacağını söyledi.

06 Haziran 2021, Pazar 15:10 Son Güncelleme:
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Kraliyet uzmanı Angela Levin, Twitter'da yaptığı paylaşımda Sussex Dükü Prens Harry ve kraliyet ailesi arasındaki gergin ilişkiye dair konuştu. Milliyet'in Page Six'ten aktardığı habere göre Levin, kraliyet ailesinin Prens Harry'nin zihinsel durumuyla ilgili epey endişeli olduğunu belirtti. Uzman bu durumun kendisini kraliyet ailesinin kapıları Prens Harry'e tamamen kapatmayacağını düşünmeye sevk ettiğini söyledi.

Levin, Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın aileye dönmesinin artık çok geç olup olmadığını soran kullanıcıya cevaben yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bence Harry'nin Londra'daki ailesi onun akıl sağlığı için çok endişe duyuyor. Harry'nin yüzüne kraliyet kapısının çarpmasının yıkıcı sonuçları olabileceğini düşünüyorlar."

HARRY DE DAVETLİ

Levin'in kraliyet ailesine dair düşünceleri Kraliçe Elizabeth'in tahta geçişinin 70. yılı için yapılacak kutlamaya Prens Harry'nin de davet edileceğinin ortaya çıkmasının ardından geldi.

Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın dayısı Gary Goldsmith de gerginliğin büyümemesi için Düşes'in Prens William ve Prens Harry arasında uzlaştırıcı bir rol oynadığını açıklamıştı.

ALKOLE VE UYUŞTURUCUYA SÜRÜKLEDİ 

Prens Harry geçen ay verdiği bir röportajda annesi Prenses Diana'nın ölümünden sonra yaşadığı travmanın kendisini alkole ve uyuşturucuya sürüklediğini açıklamıştı.

Apple TV'de yayımlanan "The Me You Can't See" programında konuşan Sussex Dükü şu ifadeleri kullanmıştı:

"İçimden alkol almak, uyuşturucu kullanmak geliyordu ve hissettiklerimi azaltacak şeyler yapmak istiyordum."


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