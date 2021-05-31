Kraliyet ailesine dair çalışmalarıyla bilinen yazar Penny Junior, The Sun'a verdiği röportajda Prens William hakkında konuştu. Junior, Prens William'ın, büyükannesi Kraliçe Elizabeth'in izinden giderek kral olmaya hazırlandığını iddia etti.

'KADERİNİN NE OLDUĞUNU BİLİYOR VE BENİMSİYOR'

Independent Türkçe'nin aktardığına göre William; "Bence kesinlikle kaderinin ne olduğunu biliyor ve onu benimsiyor. Kendisine büyükannesini örnek alıyor" dedi.

Medyada Kraliyet ailesine yönelik yorumlarıyla tanınan yazar Dame Hilary Mantel ise Penny Junior'ın aksine geçtiğimiz günlerde Telegraph'a verdiği röportajda, "Bence bu oyunun sonu. Kurum daha ne kadar devam edecek bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Mantel, tahta geçme sırasında ikinci olan Prens William'ın kendisinden öncekiler gibi hayatı boyunca devam eden Kraliyet görevlerine sahip olamayacağını düşündüğünü söylemişti.