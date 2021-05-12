Kredi başvurusunda yeni detaylar! 21 Mayıs...

KOSGEB, pandemi kredisini yeniden değerlendirmeye aldı. Edinilen bilgiye göre KOSGEB yönetimi, AK Parti kurmayları, Japonya ve Dünya Bankası’ndan alınan 600 milyon dolarlık kredilerin pandemi ve ekonomik kriz nedeniyle ciddi sorun yaşayan işletmelere kullandırılmasıyla ilgili değerlendirme yaptılar. Henüz TBMM gündeminde olan “istihdam kredisinden” önce uygulamaya konulan ‘her işletmeye 75 bin liralık kredi’ konusunda farklı öneriler ve eleştiriler olduğu öğrenildi.

ŞARTLAR ZORLADI

Buna göre, 75 bin liralık, 3 yıl ödemesiz, 5 yıl ödemeli, sıfır faizli bu kredinden yararlanma şartlarının işletme sahiplerine ağır geldiği öğrenildi. Kredi kullanmak için, “vergi ve sigorta borçlarının olmaması, 2019-2020 yılı bilançolarında ciro kayıplarının yüzde 25 olması, kamu bankalarından COVID-19 kapsamında kredi kullanmamış olmaları, imalat sanayinde faaliyet gösteriyor olmaları” şartları arandığı belirtildi.

YENİDEN GÖZDEN GEÇİRME

Toplantıda, bu şartların işletme yönetimleri tarafından çok fazla bulunduğu, bu nedenle esneklik sağlanmasının talep edildiği, özellikle ciro kayıplarına ilişkin hükmün çok sorun olacağı, bir çok firmanın kapsam dışında kalacağına ilişkin itirazlar yapıldı. Değerlendirmenin ardından, bazı koşulların esnetilmesi için çalışma yapılmasına karar verildi.

100 BİN İŞLETME

Bu kredi kapsamına giren KOBİ sayısının 100 bin civarında olduğu, yararlananların sayısını arttırmak için koşulların iyileştirileceği belirtildi. 600 milyon dolarlık kredinin, tabana yayılması için koşullar yeniden değerlendirilecek. Kredi başvurularının geçen hafta başladığı, sürenin 21 Mayıs’da dolacağı, ancak süreçte yapılacak değişikliklere bağlı olarak bu sürenin uzatılabileceği ifade ediliyor.

KREDİ TARAMASI

Ayrıca, KOSGEB’in yeni bir çalışma başlattığı, verilen destek kredilerinin tercih edilme durumuna göre gözden geçirilerek yenileneceği öğrenildi. Bazı kredilere talebin yüksek olmasına karşın, bazı destek kredilerinin hiç kullanılmadığı, gruplandırmalar yapılanarak kredilerin yeniden tanımlanacağı belirtildi. İhtiyaç olmayan bazı kredilerin kaldırılarak, ihtiyaç olanların miktarının arttırılmasının da gündemde olduğu ifade ediliyor. Kredilerin tanıtımı ve işletme sahiplerine duyurulmasıyla ilgili de bir çalışma yapılacak. (Hürriyet)