Kredi bile alamıyorlar! 12 ay iş, aş istiyorlar...

Ülkedeki ormanlara gözü gibi bakan, onarımını fidan dikimini ve üretimini yapan orman işçileri, kendilerine de aynı özenin gösterilmesini bekliyor. Yılın sadece 9 ayında çalıştırılıp, sezon bittikten sonra işten çıkarılan ve sigortaları kesilen işçiler, senenin geri kalanında psikolojik sorunlar ve maddi sıkıntılarla baş başa bırakılıyor. Sayıları neredeyse 20 bine ulaşan işçiler, ‘12 ay iş ve 12 ay aş’ talebinde bulunuyor.

SADECE YARISI KADROLU

Türkiye’de ormancılık alanında görev yapan işçilerin Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edildiğini belirten Öz Orman-İş Sendikası Başkanı Settar Aslan, “İstihdam edilen işçilerimizin 8 bin 500 civarı kadrolu. Geriye kalan 8 bin 600 işçimiz ise ‘geçici işçi’ adı altında görevlendiriliyorlar” dedi. Aslan, ormancılık alanında çalıştırılan geçici işçilerin ise yılın sadece 9 ay 29 günü çalıştırıldığını söyledi.

GÜNLÜK 130 LİRA YEVMİYE

Ormancılık alanında günlük yevmiyelerin 130 ile 160 lira arasında değiştiğini ifade eden Aslan, şöyle devam etti:

“Orman işçilerinin en büyük talebi sürekli işçi statüsüyle çalıştırılmak. ‘Kış mevsiminde yangın olmaz’ denilerek işçilere çıkış veriliyor. Yaşanan yangınlar bize göstermiştir ki ormanlarımızda sadece 9 ay değil 12 ay çalıştırılma sistemi olmalı. İşçilerin moral ve motivasyonlarına etki eden ‘geçici’ kavramının yerine, Orman Genel Müdürlüğü’nün kadrolu bireyleriyle mücadele sürdürülmeli.”

ORMANLARI KORUMAK İÇİN

Geçici işçi kavramının ormancılık sektöründe bulunmasının başlı başına bir sorun olduğunu belirten Aslan, “Yılın 12 ayı işin olduğu bir sektörü geçici işçi statüsüyle sürdürmek yanlış. Önümüzdeki günlerde (aralık) 8 bin 600 kişinin çıkışı olacak. Yani işçilerin yarısı işten çıkarılacak. Orman işçilerinin ormanların bakımı, onarımı, fidan dikimi, üretimi gibi birçok görevi var. Bu kadar işçiyi çıkarmak ormanları yüzde 50 daha az bir işçi potansiyeliyle korumak demek” diye konuştu.

YANGINLAR KIŞIN DA OLABİLİYOR

Havaların soğumasıyla yangınların biteceğini ümit edenlere seslenen Settar Aslan, “Geçen yıl kış mevsiminin en şiddetli geçtiği her bir ayda 68 yangınla mücadele ettik. Ayrıca ormancılık sektörü sadece yangınlardan mı ibaret? Kahraman ateş savaşçılarımızın hakkı olan 12 ay aş, 12 ay iş talebi sadece çalışanlarımızın değil, ülke menfaatinedir. Geçici adı altında kahramanlık destanı yazan işçilerimiz, orman teşkilatımızın yüzde 50 gücünü oluşturmaktadır” dedi.

KREDİ BİLE ALAMIYORLAR

İşçilerin geçici oldukları için bir ev, bir araba almak istediklerinde krediye dahi başvuramadıklarını belirten Aslan, şunları söyledi:

“Başvurduklarında bankalar işin sürekliliğini göz önüne alarak olumsuz cevap veriyor. Burada şunun altını çizmek istiyoruz. Geçici olan arkadaşlarımız çıkarılıp iki ay sonra tekrar alımlarda farklı bireyler işe alınmıyor. 14 yıldır yaşanan bu sıkıntı, 14 yıldır aynı isimler için geçerli.”

ŞEHİTLİK HAKKI VERİLMELİ

Ormanları korurken canını kaybeden çalışma arkadaşları olduğunu belirten Aslan, “Bu arkadaşlarımız için resmi protokolle şehitlik töreni düzenleniyor ama yasal statüde şehitlik tanınmıyor. Orman Genel Müdürlüğü tazminat haklarını veriyor ancak geride kalan yetim çocukların durumu bir ömür devam ediyor. Bizler bu konularla ilgili yetkili kurumlara gereken başvuruları yaptık. Devletimizin karar makamları bu durumu olumlu yönde sonlandırmalı” diye konuştu.