Ekonomi Kredi borcu olana iyi haber! Faizler siliniyor, bugün başladı...

Kredi borcu olana iyi haber! Faizler siliniyor, bugün başladı...

Ekonomi

Kredi borcu olana iyi haber! Faizler siliniyor, bugün başladı...

Ziraat Bankası, pandemi döneminde uygun koşullarla hem bireysel hem de kurumsal müşterileri için uygulamaya aldığı kredi paketlerine ilave olarak geçtiğimiz günlerde takipte borcu bulunan müşterilerine yeni bir ödeme imkanı daha sağladığını açıklamıştı.

08 Mart 2021, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Borcu olanlara rahat nefes aldıracak bu uygulama bugün itibarıyla başladı, 30 Haziran 2021 tarihine kadar geçerli olacak.

31 ARALIK 2020 İTİBARIYLA

Sağlanan imkan ile takip hesaplarında borcu bulunan kurumsal, tarımsal ve bireysel müşterilerin, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla takibe düşmüş kredilerine ödeme kolaylığı sunuluyor. İmkandan yararlanmak isteyenlerden, borçlarının takibe düştüğü tarihten sonraki dönem için temerrüt veya başka ad altında herhangi bir faiz tahsil edilmeyecek. Diğer bir ifadeyle takip hesaplarına aktarıldığı tarihteki bakiyelerini tek seferde ödeyenler, takip tarihinden borcun kapandığı tarihe kadar işlemiş faizi ödemeyecek.

1 MİLYONU AŞMAMALI

Ödeme kolaylığı, temerrüt faizi (yasal gecikmeden sonra işleyen faiz) dahil, takip borcu 1 milyon lirayı geçmeyenlere sağlanacak. Takip hesaplarına ilişkin bakiye sınırları ise şöyle:

Bireysel kredi müşterileri için 100 bin lira, tarımsal kredi ve diğer kurumsal kredi müşterileri için ise 500 bin lira.

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