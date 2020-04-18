Kredi desteği ilaç gibi geldi

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında neredeyse her gün yeni bir önlem devreye alınıyor. Bunun en önemli ayağı ekonomik destek paketleri. İşten çıkarmaya yasak, Kısa Çalışma Ödeneği, ücretsiz izne çıkarılan ve işsize sağlanan 1.177 liralık katkının yanında dar gelirliye temel ihtiyaç kredisi, taksit öteleme, ilave kredi limiti ile vergi ve prim ertelemesi, 7’den 70’e adeta can suyu olmuş durumda.

Ekonominin kılcal damarı

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart’tan sonra hızla hayata geçirilen kredi destekleri, ağırlıklı olarak kamu bankaları eliyle sağlanıyor. Bu krediler arasında özellikle Halkbank tarafından esnaf ve sanatkara 24 Mart’tan itibaren sunulan ‘Esnaf Destek Paketi’ öne çıkıyor. Çünkü esnaf ve sanatkar, ekonominin kılcal damarları gibi ve çarkların dönmesi açısında kilit rol üstleniyor.

6 ay geri ödemesiz 25 bin lira

Bu destekle esnafa, 6 aya kadar geri ödemesiz toplam 36 ay vadeyle ve yüzde 4.5 faizle 25 bin lira nakit kredi veriliyor. Banka, ek olarak 3 ay geri ödemesiz, 12 aya kadar vadeli, 25 bin liraya kadar limitli ‘Paraf Esnaf Kart’ desteği de sağlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Berat Albayrak’ın verdiği bilgiye göre; 15 Nisan itibarıyla 206 bin 959 esnafa, yaklaşık 7 milyar lira tahsis edildi.

Ara vermeden devam

Adana’da tekstil alanında faaliyet gösteren bir fabrikanın ortaklarından Naci Heybeli, devlet bankalarından aldığı krediyle üretimi aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Çarkların dönmesi ve işçi ücretlerini aksatmadan verebilmek için 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli ‘İşe Devam’ kredisine başvurduklarını anlatan Heybeli, Ziraat Bankası’ndan Kredi Garanti Fonu (KGF) desteğinde kaynak sağladıklarını söyledi. Heybeli, kredi konusunda hiç zorlanmadıklarını ve kendilerine kolaylık sağlandığını ifade etti.

'Elimi rahatlattı'

İnternet üzerinden başvuru yapılabilen finansman desteği, esnafın üretimini sürdürmesine büyük katkı sağlıyor. Bu destek kredisini kullananlardan biri de Ankara’nın Ulus semtinde bir pasajda faaliyet gösteren esnaf Ramazan Tasım. 22 yıllık, 3 çocuk babası esnaf olan Tasım, ev kredisi ödediğini, kumaşçıya veresiye borcu olduğunu ve dükkan kirası verdiğini ifade ederek, “Her şey para, bu kredi benim elimi rahatlattı, çok memnunum. Devletten Allah razı olsun, esnafa destek çıkıyor” dedi. Tasım, kredi için kefil istenmediğini, sadece vergi levhası ve TC kimlik numarasının yeterli olduğunu söyledi.

Yeni makine aldım

Salgına rağmen üretime devam eden Giresun’daki PVC pencere, kapı ve cam sistemleri firması, kredi desteğiyle yeni makine aldı. Firma sahibi Alper Kurt, “Bu süreçte yeni fabrika inşaatımız, yeni makine yatırımlarımız vardı. Hazine destekli KGF kredisi kullandık. Kredi kullanmada hiçbir problemimiz olmadı. İhtiyacın çok üzerinde kredi başvurusu yapılmamalı ve kredinin nerede kullanılacağı iyi anlatılmalı” dedi.

Özel bankalar da dahil olmalı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği üyeleriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Türkiye’nin içinde bulunduğu bu zor dönemde kamu bankalarının firmaların finansmana ulaşımı noktasında önemli katkılar sağladığını ifade eden Burkay, “Özel bankaların da artık topa girmesi lazım. Üyelerimizin büyük bir kısmı bu konudan şikayetçi. Kamu ve özel bankalar, firmaların kredi limitlerini açık tutmalı. Piyasada nakit akışını canlandırması lazım” dedi.

Bu kriz sürecinde en büyük güç olan üretim kabiliyetinin kaybedilmemesi gerektiğine vurgu yapan İbrahim Burkay, “Kısa Çalışma Ödeneği’ne ilişkin ilk duyuruya çıkıldığında şirketlerimize ‘başvuru yapın’ çağrısında bulunduk. Bu ödeneğe başvurular günde 1.500’e çıktı. Bursa olarak firmalarımız, ödeneğin üst limitin asgari ücretin 3 katına yükseltilmesini talep ediyor. Şirketlerde emekli çalışanların kapsama dahil edilmesi de firmalarımızın talepleri arasında” diye konuştu.







