Kredi desteği alan gidiyor! 100 bin lira sıfır faizli...

Projeden yararlanmak isteyen çiftçilere, Ziraat Bankası’nca 100 bin liraya kadar sıfır faizli, 50 bin liraya kadar da düşük faizli kredi imkanı sunuluyor.

4500 KOYUN DAĞITILDI

İl ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat ederek desteklemeden yararlanan çiftçiler, aldıkları küçükbaş hayvanlarla yıllar sonra göç ettikleri topraklara dönerek hayvancılık yapıyor. Van’ın Erciş ilçesinde projeye başvuran 45 kişiye verilen 4 bin 500 koyun yardımıyla 20 ailenin kırsal bölgelerdeki mahallelerine dönmeleri sağlandı. Çiftçi Nesim Alkan, “Çok güzel bir proje. Biz de desteklerden yararlandık ve bu sayede köyümüze geri döndük” dedi.