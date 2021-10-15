Kredi faiz oranlarında dikkat çeken detay! Bankalardan flaş hamle!

Merkez Bankası'nın 23 Eylül'deki faiz indirimini, kâr marjlarını yükseltmek için fırsata çevirmek isteyen bankalar, kredi faizlerini indirmede cimri, mevduat faizinde ise cömert davrandı. Politika faizinin indirilmesinin ardından kredi faizlerindeki indirim 0.20-0.25 baz puan aralığında kalırken, mevduat faizlerindeki indirim 2 puana ulaştı.

TİCARİDE ÇEYREK DEĞİL

Merkez Bankası'nın son faiz indirim kararında, daralmanın öngörülenin üzerinde olduğu tespitinde bulunduğu ticari kredilerde, faiz indirimi çok cılız kaldı. 17 Eylül'de yüzde 20.47, 24 Eylül'de yüzde 20.45 olan ticari kredi faizleri, 8 Ekim'de 20.13'e indi. Ticari kredilerdeki faiz indirimi 0.32 puanda kaldı. Tüketici kredi faizleri ise yüzde 22.38'den 22.23'e geriledi. Konut, ihtiyaç ve taşıt kredi faizlerinde ise ilk haftadaki indirim 8 Ekim'de yerini yükselişe bıraktı.

MEVDUATTA 1 PUAN İNDİRİM

Kredi faizlerini indirmede temkinli hareket eden bankalar, buna karşılık mevduat faizlerinde 2 puana yakın indirim gerçekleştirdi. TCMB verilerine göre 17 Eylül'de yüzde 19.25, 24 Eylül'de yüzde 19.05 olan 1 yıl vadeli mevduatın faizi, 8 Ekim'de yüzde 17.20'ye geriledi. 1 yıl vadeli mevduatta faiz indirimi 1 puanın üzerine çıktı. Ortalama faiz indirimi 1 ay vadeli mevduatta 0.5, 3 ay vadelide 0.78, 6 ay vadelide ise 2 puan oldu.

KREDİ İŞTAHI YÜKSELDİ

REEL sektörün yatırım iştahının yüksek olması ticari kredilerde artışa neden oldu. Faiz indirimi öncesindeki 17-24 Eylül tarihleri arasında 4 milyar TL artan ticari krediler, 24 Eylül- 1 Ekim haftasında ise 15 milyar lira artarak 1 trilyon 659 milyar liraya yükseldi. Merkez Bankası son faiz indiriminin ardından yaptığı açıklamada, "Güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri devam etmektedir. Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başlamıştır. Bunun yanında, bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için makro ihtiyati politika çerçevesi güçlendirilmiştir" açıklamasında bulunmuştu. (Sabah)