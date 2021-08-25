Ekonomi Kredi faiz oranlarında son durum! Bankalar tek tek açıkladı...

Kredi faiz oranlarında son durum! Bankalar tek tek açıkladı...

Ekonomi

Kredi faiz oranlarında son durum! Bankalar tek tek açıkladı...

Kredi faiz oranları, bankalardan ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi çekmek isteyenler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Özellikle, ÖTV indiriminden faydalanmak isteyenler, taşıt kredisi faiz oranlarını sorgularken, diğer kredi seçenekleri de milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. İşte, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları…

25 Ağustos 2021, Çarşamba 16:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kredi faiz oranlarında yeni güncellemeler yaşandı. Bankalar, geçtiğimiz ay kredi faiz oranlarında artışa gitmiş ve ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları değişmişti. Birikimlerini değerlendirerek ev ve araba almak isteyen ya da ihtiyaç kaynaklı bankalardan kredi çekmek isteyenler ise Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank’ın güncel ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarını araştırıyor. İşte güncel kredi faiz oranları…

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI: (100.000 TL)

  • Vakıfbank: %1,50
  • Halkbank: %1,58
  • Ziraat Bankası: %1,59
  • Yapı Kredi: %1,59
  • TEB: %1,61
  • ING: %1,69
  • Denizbank: %1,74
  • QNB Finansbank: %1,79

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI (100.000 TL)

  • ING 3 ay ertelemeli kredi: %1,59
  • Garanti BBVA yaz kredisi: %1,81
  • TEB: %1,59
  • Türkiye İş Bankası: %1,60
  • Yapı Kredi 3 ay ertelemeli: %1,81
  • Vakıfbank: %1,55
  • Ziraat Bankası: %1,63
  • Kuveyt Türk: %1,66
  • Akbank: %1,73

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI (200.000 TL)

  • Akbank: %1,37
  • Türkiye İş Bankası: %1,40
  • Garanti BBWA: %1,42
  • ING: %1,69
  • Vakıfbank: %1,37
  • Ziraat Bankası: %1,37
  • Halkbank: %1,38
  • TEB: %1,51
  • QNB Finansbank: %1,51
  • Denizbank: %1,58

*Kredi faiz oran hesaplamaları en kısa vade üzerinden yapılmıştır...

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
'O para' dünya sağlık ve eğitimine yeterdi
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
Almanya ile Türkiye hizmetinizi birleştirerek kısmi aylık bağlatabilirsiniz
Ekrem Sarısu
Hakan Çelik
YPG’yi çözmeden ABD ile bir yere varamayız
Hakan Çelik
Bilal Emin Turan
Esnafla omuz omuza
Bilal Emin Turan
Murat Gülderen
Yapay zeka sayesinde enerjide rekor verim
Murat Gülderen
Erkut Can
Yarın bugünden daha güvenli olacak… mı?
Erkut Can
Özlem Denizmen
Birikim ve borç
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Konut fiyatları uçtu! Yüzde 60 artış yaşandı