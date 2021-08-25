Kredi faiz oranlarında son durum! Bankalar tek tek açıkladı...

Kredi faiz oranlarında yeni güncellemeler yaşandı. Bankalar, geçtiğimiz ay kredi faiz oranlarında artışa gitmiş ve ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları değişmişti. Birikimlerini değerlendirerek ev ve araba almak isteyen ya da ihtiyaç kaynaklı bankalardan kredi çekmek isteyenler ise Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank’ın güncel ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarını araştırıyor. İşte güncel kredi faiz oranları…

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI: (100.000 TL)

Vakıfbank: %1,50

Halkbank: %1,58

Ziraat Bankası: %1,59

Yapı Kredi: %1,59

TEB: %1,61

ING: %1,69

Denizbank: %1,74

QNB Finansbank: %1,79

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI (100.000 TL)

ING 3 ay ertelemeli kredi: %1,59

Garanti BBVA yaz kredisi: %1,81

TEB: %1,59

Türkiye İş Bankası: %1,60

Yapı Kredi 3 ay ertelemeli: %1,81

Vakıfbank: %1,55

Ziraat Bankası: %1,63

Kuveyt Türk: %1,66

Akbank: %1,73

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI (200.000 TL)

Akbank: %1,37

Türkiye İş Bankası: %1,40

Garanti BBWA: %1,42

ING: %1,69

Vakıfbank: %1,37

Ziraat Bankası: %1,37

Halkbank: %1,38

TEB: %1,51

QNB Finansbank: %1,51

Denizbank: %1,58

*Kredi faiz oran hesaplamaları en kısa vade üzerinden yapılmıştır...