Kredi faizleri değişti! İşte yeni oranlar...
Merkez Bankası'nın kararı sonrası kredi faiz oranları merak konusu oldu. Bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları belli oldu. Nisan ayı kredi faiz oranları güncellendi. İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'ın konut, ihtiyaç ve taşıt kredi faizleri...
17 Nisan 2021, Cumartesi 23:35 Son Güncelleme:
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Vakıfbank, Ziraat Bankası. Halkbank ihtiyaç ve taşıt kredi faiz oranları belli oldu. Kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Koronavirüs sebebiyle mesai saatlerinde güncellemeye giden bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri de açıklandı İşte üç bankanın faiz oranları...
ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi: %1.51'den
Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54
Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56
Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla
HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç Kredilerinde %1,51’dan,
Taşıt Kredilerinde %1,54'den,
Konut Kredilerinde %1,38’den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.
VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: %1.50'den
İhtiyaç kredisi %1.51'den
SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32’den başlamaktadır.