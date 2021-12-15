Kredi faizleri düştü! Resmen rekor geldi, yüzde 61...

Konut satışları artan maliyetler ve fiyatlara rağmen rekora doymuyor. Kur yükselişinin ardından döviz ve altından kârını alanlar, düşen faizler nedeniyle mevduattan çıkanlar, kur avantajına sahip olan yabancı, gurbetçi ve fiyatların yükseleceği beklentisi ile alımını öne çekenler konutu zirveye taşıdı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre; kasımda konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59 artarak 178 bin 814 oldu.

DÖRDÜNCÜ SIRADA

Kasımda yılın en yüksek aylık satış rakamına ulaşılırken, bu satış dördüncü en yüksek aylık satış olarak da kayıtlara geçti. En yüksek satış adedine Temmuz 2020’de 229 bin 357 ile ulaşılmıştı. İkinci sırada 202 bin 74 adet ile Aralık 2019, üçüncü sırada ise 190 bin 12 adet ile Haziran 2020 satışları yer alıyor. Kasım ayı satışı ayrıca Temmuz 2020’den bu yana son 16 ayda görülen en yüksek satış adedi de oldu.

1.2 MİLYONU AŞTI

Konut satışları Ocak-Kasım 2021 döneminde ise geçen yıla göre yüzde 9 azalışla 1 milyon 265 bin 353 olarak gerçekleşti. Yıla 70 bin adetle dipte başlayan satışlar, son aylarda zirve yapınca bu yılın da yeni bir rekorla kapatılacağı beklentisi güçlendi. 2020’de 1 milyon 499 bin 316 konut satılmıştı. Aralıkta 233 bini aşkın konut satılırsa, yeni bir rekora ulaşılabilir.

KREDİDE İNDİRİM HAREKETLİLİĞİ

Faiz oranlarının yüksek seyri nedeniyle kredili satışlar oldukça düşüktü. Kamu bankalarının 26 Ekim itibarıyla faiz oranlarını önce yüzde 1.29’a ardından da yüzde 1.20’ye kadar düşürmesi kredili satışta kıpırdanma yarattı. Ekimde 28 bin 49 konut için kredi kullanılmıştı. Kasımda ise 39 bin 366 konut için kredi kullanıldı. Kasımda bir önceki aya göre yüzde 40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61 artış oldu.

DÖVİZ VE ALTINDAN PEŞİN EVE

Toplam satışları içinde kredinin payı yüzde 22’de kalırken, diğer satış türleri (peşin, senet) sonucunda 139 bin 448 konut el değiştirdi ve payı yüzde 78 oldu. Bu durum döviz, altın, vadeli mevduat gibi yatırım araçlarından parasını çekenlerin peşin olarak ev aldığını gösterdi. Ayrıca artan kurlar nedeniyle fiyat avantajı yakalayan gurbetçiler de peşin ev alımında ön plana çıktı.

TÜM ZAMANLARIN İLK 5’İ

YABANCIDA ÇİFTE ZİRVE

Yükselen kurlar ile fiyat avantajı yakalayan yabancılar alıma doymuyor. Kasımda yabancıya satışta çifte rekor yaşandı. Yabancıya satış yüzde 39.4 artarak 50 bin 735 adete ulaştı ve tüm zamanların zirvesine çıktı. Yabancıya satış 2019'da 45 bin 483 adetle rekor kırmıştı. Ayrıca kasımda aylık satış bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48.4 artarak 7 bin 363 oldu. Bu rakam da en yüksek aylık yabancıya satış. En son Eylül 2021’de yabancıya konut satışı 6 bin 630 adet ile aylık rekor kırmıştı. Yabancı en çok İstanbul ve Antalya’dan ev alırken, İran vatandaşları 1406 konut alımıyla ilk sırada yer aldı.