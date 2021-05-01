Kredi fırsatı! 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki gün Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) 5 milyar lira bütçeli yeni programını açıklamıştı. Bu destek, salgın sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ancak istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanındaki filiz şirketleri (start-up) kapsıyor. Mikro işletmeler, 30 bin liraya kadar küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanabilecek.

5 SORUDA DETAYLAR

1. Kimleri kapsıyor?

-Imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmeler.

- Teknoloji alanında faaliyet gösteren start-up’lar.

2. Hangi işletmeler yararlanabilir?

-Koronavirüs öncesi faal olan,

- Istihdamını muhafaza eden,

-Gelir kaybına uğrayan,

-Nakit akışı bozulan işletmeler.

3. Desteğin üst limiti ne kadar?

- Mikro işletmelere 30 bin liraya kadar,

- Küçük işletmelere 75 bin liraya kadar kredi verilecek.

-2017’den sonra kurulmuş yenilikçi faaliyetlerde bulunanlara 25 bin lira daha ilave destek sağlanacak.

4. Başvuru ne zaman ve nasıl olacak?

-Başvurular 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren alınacak.

-Sadece ‘turkiye.gov.tr’den (e-Devlet) online başvuru alınacak.

5. Ödemeler ne zaman?

-Kredi 3 yılı ödemesiz ve faizsiz verilecek.

-Ödeme 2024’ten itibaren 4’er aylık dönemlerde 6 taksitte yapılacak.