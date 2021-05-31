Ekonominin bel kemiğini oluşturan KOBİ'ler, "Nefes Kredi Paketi" ile işletme sermayesi ihtiyaçlarını kolay, hızlı, ödemesiz dönemli ve düşük maliyetli desteklerle finanse edebilecek. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla kullandırılacak 2021 Nefes Kredisi için başvurular yarın başlayacak.Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan, ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacak.

NEFES KREDİSİ FAİZ ORANI

2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. TOBB ve oda-borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacak.İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlendi.

NEFES KREDİSİNİ HANGİ BANKALAR VERECEK? NEFES KREDİSİ VEREN BANKALAR

Yarından itibaren başvuruların alınacağı söz konusu kredi paketine katılım sağlayacak bankalar ise TC Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO, Türkiye Halk Bankası AŞ, Türkiye İş Bankası AŞ, T. Garanti Bankası AŞ, Yapı ve Kredi Bankası AŞ, Akbank T.A.Ş, Denizbank AŞ, Ziraat Katılım Bankası AŞ, Vakıf Katılım Bankası AŞ olarak belirlenmişti.

BANKALAR PEŞ PEŞE DUYURDU

Konuya ilişkin Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada, banka olarak, koronavirüs salgınının oluşturduğu finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere geçen yıl yeni kredi kullandırımı, mevcut kredilerin yapılandırılması ile birlikte bankacılık ücret ve komisyonlarında yapılan indirimlerle KOBİ'lerin yanında yer aldıkları belirtildi. Bu defa da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde faaliyet gösteren 365 oda ve borsaya kayıtlı, ciro kaybı yaşayan işletmelere yönelik 2021 Nefes Kredi Paketi ile KOBİ’lerin işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasının planlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçinde bulunduğumuz bu dönemin en başından itibaren tüm imkanlarımızla KOBİ’lerimize destek olmaya devam ediyoruz. Salgının etkilerinin en aza indirilebilmesi için bu dönemde firmalarımıza sunduğumuz ürün yelpazemize, daha önce de kullanımına aracılık ettiğimiz Nefes Kredisi ile bir yenisini daha eklemiş bulunmaktayız. Sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanmasında KOBİ’lerimizin öneminin farkındayız. Oluşturulan bu paket ile ekonomik hayatın canlanmasına katkı sunmayı, ekonominin belkemiğini oluşturan KOBİ’lerimizin finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda karşılamayı hedefliyoruz. Nefes Kredisi, KOBİ’lerin işletme sermayesi ihtiyaçlarını kolay, hızlı, ödemesiz dönemli ve düşük maliyetli desteklerle finanse ederek nakit dengelerinin sağlamlaştırılmasına katkı sunacaktır." Açıklamada, TOBB Nefes Kredi Paketi kapsamında, TOBB üyesi KOBİ müşterilerin üye oldukları oda/borsadan alacakları "TOBB Nefes Kredisi Başvurusu" ibareli faaliyet belgesi ile birlikte Ziraat Bankası şubelerine başvuru yapmalarının yeterli olacağı ifade edildi. Nefes Kredisi başvurusunun değerleme modülleri vasıtasıyla değerlendireceği ve uygun bulunanlar için KOBİ adına KGF başvurusunun yapılacağı aktarılan açıklamada, "KGF onay süreci tamamladıktan sonra ise banka tarafından kredi kullandırımı gerçekleştirilecektir. Kredi tutarı KOBİ’nin ticari alım satım faaliyetlerinin finansmanı ile kurumsal ödemeler veya maaş ödemeleri gibi işletme giderleri karşılanması kapsamında kullandırılabilecektir." değerlendirmesine yer verildi.

VAKIFBANK: SALGINDAN ÇOK ETKİLENMİŞ OLAN KOBİ'LER DESTEKLENECEK

VakıfBank'tan yapılan açıklamada, Nefes Kredisi'nin, sürece dahil olan bankalar, KGF ve TOBB iş birliği ile dördüncü kez uygulamaya konulacağı belirtildi. Daha önceki paketlerde de olduğu gibi bu yeni pakette de özellikle mikro nitelikli işletmelerin uygun koşullarda finansmana erişimini sağlamanın VakıfBank için ön önemli nokta olduğu vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Desteğimizin hem ekonomimize hem de reel ekonomimizin yapı taşı olan KOBİ’lerimize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu defa önceki paketlerden farklı olarak 2020 cirosu, 2019 cirosuna göre yüzde 25 veya daha fazla düşen firmalar paketten faydalanabilecek. Böylelikle salgından görece daha çok etkilenmiş olan KOBİ’lerimiz desteklenecek. Salgın sürecinin etkilerine karşılık mikro ve küçük işletmelerimize bir can suyu sağlamış olacağız. Paket kapsamında kullandırılan kredilerin ise işletmelerin maaş, kira, tedarik harcamaları başta olmak üzere işletme giderleri karşılığı kullandırımı esas alınacak. Böylelikle dağıtılan kaynak reel ekonomimize aktarılacak." Açıklamada, Nefes Kredi Paketi’nden yararlanmak isteyen işletmelerin krediye, VakıfBank’ın tüm şubelerinden başvurabileceği bildirildi. Kullandırım için rutin kredi değerlendirme süreçlerine ilave olarak KGF teminatlandırma süreçlerinin de yürütüleceği aktarılan açıklamada, "KOBİ’lerimizin kredi başvurusu yaparken üyesi oldukları oda/borsadan Nefes Kredisi kullanım talepleri olduğuna dair bir yazı ile şubelerimize başvurmaları yeterli olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

HALKBANK: KREDİ PAKETİ KOBİ'LERİMİZE HAREKET ALANA SALAYACAK

Halkbank'tan yapılan açıklamada ise KOBİ Bankacılığı denilince akla ilk gelen banka olarak, bu alandaki öncü rolün getirdiği sorumlulukla, reel sektörün en güçlü destekçisi ve değişmez iş ortakları konumunda bulunulduğu ifade edildi.

Salgı öncesinde olduğu gibi bu süreç boyunca da sağladıkları desteklerle, bir kamu bankası olarak ekonomik faaliyetlerin devamlılığının korunabilmesinde önemli sorumluluklar üstlendikleri hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığımız öncülüğünde oluşturulan '2021 Nefes Kredi Paketi'nin, özellikle salgın döneminde iş hacimleri etkilenen işletmelerin yeniden ivme kazanması için adı gibi nefes sağlayacağına inanıyoruz. Kredilerde 6 ay anapara ve faiz geri ödemesiz dönem imkanı sunulması, işletmelerin işlerini toparlayabilmeleri açısından onlara hareket alanı sağlayacaktır. Devletimizin öncülüğünde geliştirilen çeşitli destek paketlerinin sahadaki temsilcisi olarak Nefes Kredisi’nin, ihtiyacı bulunan KOBİ’lerimize ulaştırılmasında güçlü deneyimimizi ve alt yapımızı müşterilerimizin hizmetine sunacağız. Bu kredi paketinin zamanlama olarak da isabetli olduğunu düşünüyoruz. Nefes Kredisi, aşılamanın hızlanması, işletmeleri etkileyen tam kapanma önlemlerinin kademeli olarak hafifletilmesi, turizm ve tatil sezonunun açılması gibi olumlu unsurları tamamlayacak çok önemli bir destek olarak ekonomik aktiviteyi pozitif yönde etkileyecektir."

NEFES KREDİSİ 2021 BAŞVURUSU

Buna göre, cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan firmalar, 1 Haziran'dan itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle banka şubelerine başvurabilecek. Krediden faydalanmak isteyen işletmeler, üyelik belgesini oda-borsalara gitmeden, çevrim içi ortamda TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak da edinebilecek. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da konuya ilişkin değerlendirmesinde, TOBB ve 365 oda ve borsa olarak, Nefes Kredisi ile tüm kaynaklarını üyelerinin emrine verdiklerini belirterek, "Üyelerimiz, 10 bankanın Türkiye'nin her yerindeki şubelerinden kredi kullanabilecek. 6 aylık ödemesiz dönem şu an işletmelerimiz için en önemli husus. 6 ay boyunca ne anapara ne faiz ödemesi olmayacak. İnşallah o zamana aşılamanın da devreye girmesi ile işler normale dönecek, işletmelerimiz normal hayatlarına geri dönecekler." ifadelerini kullanmıştı.