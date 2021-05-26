Milyonlarca kişiyi ilgilendiren çok önemli kredi fırsatı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan kredi paketiyle ilgili detaylar belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kredinin kullandırılacağı 10 bankayı tek tek açıkladı. 10 banka arasında devlet bankalarının yanı sıra özel bankalar da bulunuyor. Kredide ilk 6 ay da ödeme yapılmayacak. İşte tüm detaylar....

1 HAZİRAN'DA DEVREYE GİRİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Nefes Kredi Paketi'ne ilişkin detayları açıkladı. Paket, 1 Haziran itibarıyla devreye girecek. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla 2021 Nefes Kredisi, 10 bankanın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğinde 1 Haziran itibarıyla uygulamaya alınacak.

DETAYLAR BELLİ OLDU

Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan, ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacak. 2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. TOBB ve oda-borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacak.

6 AY ÖDEMESİZ DÖNEM

İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlendi.

10 BANKA AÇIKLANDI

Bakanlık açıklamasında, kredi paketine katılım sağlayan bankaların isimleri de yer aldı. Bu bankalar, TC Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO, Türkiye Halk Bankası AŞ, Türkiye İş Bankası AŞ, T. Garanti Bankası AŞ, Yapı ve Kredi Bankası AŞ, Akbank T.A.Ş, Denizbank AŞ, Ziraat Katılım Bankası AŞ, Vakıf Katılım Bankası AŞ olarak sıralandı.

İŞ DÜNYASI NEFES KREDİSİ'Nİ OLUMLU KARŞILADI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Tüm nefes kredilerinde olduğu gibi bu kez de kredi mekanizmasına en büyük katkıyı İstanbul Ticaret Odası verecek.” ifadelerini kullandı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, İTO üyesi şirketlerin Nefes Kredisi için İTO’dan alacakları ‘Faaliyet Belgesi’ ile anlaşma yapılan 10 bankaya başvuracaklarını belirtti.

Avdagiç, 10 bankanın katılımıyla TOBB ve KGF iş birliğinde 1 Haziran itibarıyla uygulamaya alınacak 2021 Nefes Kredisi’nden 2020 yılı cirosu 1 milyon TL’yi aşmayan KOBİ’lerin azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ’lerin ise azami 200 bin TL kredi kullanabileceğini vurguladı.

Nefes kredisinin bu zorlu süreçte katkı sağlayacağını aktaran Avdagiç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan ve Ticaret Bakanımız Mehmet Muş’a katkıları için teşekkür ediyoruz. Nefes Kredi Paketi’ni yeni normalleşme etabında işletmelerimizi tünelin sonuna ulaştıracak en sağlam vasıtalardan biri olarak görüyoruz. Nefes Kredisi Paketi, finansman maliyetlerinin yükseldiği bu süreçte firmaların ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması, iç tüketimin korunması için fırsat sunacak. Şu anda üretim ve ihracat tarafında olumlu bir gidişat var. Aşılamanın sağladığı olumlu bir atmosfer var. Bütün bunlar yeni yeni kredi mekanizmasıyla daha da güçlenmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz ise 2021 Nefes Kredisi ilişkin olarak iş dünyasının gerçekten nefes alacağını kaydederek,"Kovid-19 nasıl ki insanların solunum sistemlerine zarar vererek nefes almalarını engelliyorsa, üretimden dağıtıma kadar tüm ekonomik aşamalara da büyük zarar veriyor ve sistemin sağlıklı işleyişini ve nefes almasını zorlaştırıyor. Sistemin sağlıklı işlememesi de özellikle nakit sıkıntısına yol açıyor ve kredi maliyetleri daha büyük bir önem kazanıyor. Bu nedenle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da iş dünyası, nefes kredisi sayesinde gerçekten nefes alacak." dedi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Nefes Kredisi Paketi'nin 10 milyon liranın altında cirosu bulunan firmalara nefes aldıracağını bildirdi.

Özdebir, AA muhabirine, detayları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan Nefes Kredi Paketi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sanayi sektörünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ülkenin büyümesini sırtladığını belirten Özdebir, bunu da borcunu borçla büyüterek yaptığını söyledi.

Özdebir, işletmelerin artık borçlanmada limitlere dayandığını ifade ederek, Merkez Bankasının sıkı para politikasının etkilerinin de piyasalarda görülmeye başlanmasıyla finansmana erişimde zorlanıldığını dile getirdi.

Bu süreçte Kredi Garanti Fonunun (KGF) devreye girmesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı, TOBB ile odalar ve borsaların birlikte Nefes Kredisi'ni hayata geçireceğine dikkati çeken Özdebir, "Nefes Kredisi 10 milyon liranın altında cirosu olan firmalara gerçekten nefes aldıracak bir kredi olarak görünüyor. Gönlümüz isterdi ki faiz oranları daha da düşük olsun. Bankalarımız çok büyük fedakarlık yapıyorlar. Büyük kısmını KGF üstleniyor. TOBB da elindeki nakitleri bankalara daha düşük faizle vererek bankaların verdiği bu yüzde 17,5 faizli kredinin sübvansiyonuna katkıda bulunuyor. Bu anlamda güzel bir adım." diye konuştu.