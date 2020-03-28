Ekonomi Kredi kartı faizleri düşürüldü

Kredi kartı faizleri düşürüldü

Ekonomi

Kredi kartı faizleri düşürüldü

Kredi kartı kullananlar için önemli bir gelişme yaşandı. Kredi kartlarında azami faiz oranı düşürüldü.

28 Mart 2020, Cumartesi 09:51 Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın almış olduğu karara göre, kredi kartlarında azami faiz oranı düşürüldü.

Buna göre;

Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,25, (önceki yüzde 1.40)
Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,00 (önceki yüzde 1.12)
Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,55 (önceki yüzde 1.70)
Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,30 (önceki yüzde 1.42) oldu.
Karar 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.


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