Kredi kartı görünümlü imam numarası

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı (TEM), FETÖ mensuplarının örgütsel haberleşme amacıyla kullandıkları ankesörlü telefon hatlarla ilgili ‘Kontörlü (Büfe) Sabit/Ankesörlü Telefon Hattı ile İletişim Modeli Değerlendirmesi’ başlıklı 84 sayfalık bir rapor hazırladı.

FETÖ soruşturma dosyalarına gönderilen 11 Aralık 2018 tarihli raporda, ‘mahrem yapı’ içinde faaliyet gösteren ve ‘Hususiciler’ olarak adlandırılan örgüt üyelerinin iletişim yolları yer aldı. Bu FETÖ’cülerin sorumlulukları altında bulunanların deşifre edilmelerinin önlenmesi ve örgütsel faaliyetlerinin sürdürülebilir olması amacıyla personelin telefon numaralarını, 24 şifreli yöntemle kaydettikleri belirtildi. Bazı yöntemler şöyle anlatıldı:

RAKAM BLOKLARI TERS YAZILIYOR

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, rakam bloklarını ters yazma: Telefon numarasının operatöre ait ilk 3 rakamları sabit kalıyor. Geri kalan rakam blokları ters yazılıyor. Örneğin 0 (500) 123 45 67 numaralı telefonun 0 (500) 321 54 76 şeklinde kaydedilmesi.

Telefon numarasının sondan 4’üncü rakamına 4 ekleniyor: 0 (500) 123 45 67 numarası 0 (500) 123 85 67 olarak kaydediliyor.

Sondan 2’nci ve 4’üncü rakamı yer değiştirme: Örneğin 0 (500) 123 45 67 numaralı telefonu 0 (500) 123 65 47 diye kaydetme.

Telefon numaralarını 1 arttırma: Telefon numarasının operatöre ait ilk 3 rakamı sabit kalıyor, geri kalan rakamları 1 artırılıyor. 0 (500) 123 45 67 numaralı telefon 0 (500) 234 56 78 olarak kaydediliyor.

Telefon numarasını oluşturan rakamlara soldan başlayarak 1 ekleme, 1 çıkarma (+1/-1): 0 (500) 123 45 67 numarası 0 (500) 214 36 58 olarak kaydediliyor.

Telefon numarasındaki operatör kodunun, il kodu şeklinde kaydedilmesi. 0 (500) 123 45 67 numaralı telefon 0 (312) 123 45 67 olarak kaydediliyor.

Operatör kodunun son rakamı ile telefon numarasının son rakamına bir ekleme (+1): 0 (500) 123 45 67 şeklindeki numarayı 0 (501) 123 45 68 olarak yazma.

Telefon numarasını oluşturan rakamların başına, sonuna rakamlar ekleyerek veya 16 haneli kredi kartı numarası olarak kaydedilmesi. 0 (500) 123 45 67 şeklindeki numarayı 5410 5001 2345 6754 olarak kaydediliyor.

Telefon numarasındaki rakamları TC kimlik numarasına benzetmek için 1 arttırma ya da 1 eksiltme: Rakamlarının 11 haneli TC numarası şeklinde kaydedilmesi. Örneğin 0 (500) 123 45 67 şeklindeki numarayı 14192143658 olarak kaydetme.

Raporda ayrıca, FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasında yer alan bir örgüt mensubunun hayatının dört evrede özetlenebileceği de ifade edildi. Bu evrelerin ‘ışık evi’, ‘hususi/özel ev’, ‘askeri okullardaki eğitim süreci’ ve ‘birim yapılanması’ olduğu belirtildi. İlk evrede çocuk yaştaki kişilerin ışık evlerine alındığı, bu sürecin ardından mahrem yapı dışındaki kişilerin bilmediği evlere yerleştirilip örgütsel bakış açısı kazandırıldığı vurgulandı. Çocukların askeri okullara hazırlandığı 3’üncü evreden sonra da ‘birim’ adı verilen askeri yapılanmaya dahil oldukları ve bütün hayat evrelerinin sohbet toplantılarına katılmakla geçtiği anlatıldı.