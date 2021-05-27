Milyonlarca banka müşterisi acil paraya ihtiyaç duyduğunda ya kredi kartından nakit avans kullanıyor ya da bankalardaki kredili mevduat hesabını kullanıyor. Kredili mevduat hesabından çekilen paralara 'günlük faiz' işlendiği için dikkat edilmesi gereken noktalar var. Peki, kredi kartından nakit avans mı yoksa kredili mevduat hesabına borçlanmak mı? En risksizi ise üçüncü seçenek... İşte detaylar...

Özlem Denizmen'in yazısı:

Hayatta her şey hepimiz için. Bazen aniden paraya ihtiyacımız olabiliyor. Böyle zamanlarda eşten dosttan, aileden borç istemek kolay değil. Bankalardan kredi almanın da belli şartları var. Bu anları önceden tahmin etmek kolay olmasa da karşısında daha güçlü durmak için bir formül var: Acil Durum Fonu.

HIZIR GİBİ YETİŞİR

NE KADAR?: En az üç aylık zaruri giderlerinizi karşılayacak kadar birikiminiz (Acil Durum Fonu) olmalı. Eğer aylık zorunlu giderlerinizin toplamı 4 bin liraysa bu hesaba göre 12 bin lira birikim hazır olsun.

NEREDE?: Adı üstünde ‘Acil Durum Fonu’. Kolay ulaşabilmeniz şart. Paranızı bankada ayrı bir hesapta tutup ihtiyaç anında çekebilirsiniz.

NASIL?: Nakit olmalı. Vadeli mevduat da döviz de olabilir. Altın, kripto parayı tercih etmeyin, para gerekince satmak için fiyat uygun olmayabilir.

NE DEĞİLDİR?: O çok beğendiğiniz elbise, yeni çıkan telefon, havlular, perdeler… Bunlar acil durum değil, istek. Birikiminizi gerçekten ihtiyaç anında kullanma konusunda net olun.

NE ZAMAN?: Bu fonu oluşturmayı ‘haftaya, bir sonraki aya başlarım’ diyerek ertelemeyin. 20, 30 TL ne kadar olursa hemen başlayın. Bütçenize uygunsa, ailece hedef koyun. Örnek: ‘Aile olarak hedefimiz ağustosa kadar 3 bin TL biriktirmek’ deyin. Gelirinizin yüzde 10’unu birikime ayırın ve bunun verdiği finansal huzuru yaşayın.

DİKKAT!

Kredi kartındaki limitiniz, Kredili Mevduat Hesabı (KMH) limitiniz, sizin ‘Acil Durum Fonu’nuz değil. Beklenmedik durumlar için gereken kaynağın maliyeti yüksek olmasın. ‘Çok büyük bir durum olursa arabayı satarım’ düşüncesi de çözüm değil. Eğer paraya o an ihtiyacınız varsa zarar etme ihtimaliniz yüksek.

PARAYA İHTİYACINIZ VAR AMA ACİL DURUM FONUNUZ YOKSA

Bankaların bu durumlar için ürünleri var. Kredili mevduat hesabı (KMH), avans hesabı, ek hesap, esnek hesap gibi birçok ismi var. Aman aman bunları kullanmayı alışkanlık haline getirmeyin, finansal kontrolü kaybetmeyin.

KREDİLİ MEVDUAT HESABI NEDİR?: Acil, kısa süreli, küçük miktarlardaki ödemeler, para çekmek veya göndermek için bankaların geliştirdiği bir kredi türü. Ben bunu hiç sevmesem de hesapta para olmayan durumlarda kullanılabilir.

KREDİ NOTUNU ETKİLER Mİ?: Limitinizi aşarsanız kredi notunuza olumsuz etki eder.

GERİ ÖDERKEN: KMH borcunuzu ödemek için hesabınıza para yatırmanız yeterli.

GÜNLÜK FAİZ: Bu para sizin değil, kullanınca karşılığında GÜNLÜK FAİZ ödüyorsunuz! Hemen geri koymaya çalışın. Yoksa kartopu gibi büyür. Bu hesabı kullanıp aynı gün borcu kapatırsanız bir günlük, dört gün sonra geri öderseniz dört günlük faiz maliyetiniz olur.

YA ÖDEYEMEZSEM?: Kredili mevduat hesabının aylık faizi yüzde 1.98. KMH ödemeleri geciktirildiğinde de aylık yüzde 2.28 gecikme faizi var ve iki dönem üst üste ödenmediğinde yasal işlemler başlatılabilir.

ÖNEMLİ

Çektiğiniz parayı en kısa sürede yerine koyabilecekseniz KMH’tan para çekebilirsiniz.

BORÇ ÖDERKEN BİRİKİM YAPILIR MI?

SORU: Kredi ve kredi kartı borcum var. O yüzden gelirimin bir kısmı borçlarıma gidiyor. Ben birikim de yapmak istiyorum ama borcum varken birikim yapmam doğru mu? l Erman

CEVAP: Ödediğin kredi ev, taşıt kredisi mi yoksa ihtiyaç kredisi mi? Eğer ev kredisi ödüyorsan, bu uzun vadeli bir kredi olduğu için birikim yapabilirsin ama önce kredi kartı borcunu kapat. Boşuna faiz yükü çekme. Gelirin eline geçtiği gibi bütçene uygun tutarı birikime gönder.

BAŞARI HİKAYESİ

DÖNÜM NOKTASI

NURŞEN / 34 / SİVAS

‘Cebinde Mucize Yarat’ kitabınız ve POSTA yazılarınız hayatımda dönüm noktası oldu. Bu sayede evimi aldım. Bireysel Emeklilik Sistemi‘ne girdim. Öğretmenim, her ay maaşımın yarısını (mümkünse) birikime ayırıyorum. Yurtiçi, yurtdışı tatil hedeflerimi gerçekleştirdim. Bunların hepsi bütçe yapıp hedef koyarak mümkün oldu. Harcamalarımı, paramı ben yönetiyorum. Çok teşekkür ederim.