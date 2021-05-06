Posta gazetesi yazarı Özlem Denizmen’in yazısı şu şekilde: Bugün köşemi sizden gelen sorulara ayırdım. Borç kapatma, kredi kartı kullanma, evlilik için birikim… Hiçbir para konusu çözümsüz değil. Hadi siz de sorun, ben cevaplarım.

KREDİ KARTI ALMAK İSTİYORUM

SORU: 32 yaşındayım. Çalışıyorum ve hiç kredi kartım olmadı. Ama artık kull anmak istiyorum. İyi bir şey mi yapıyorum? l Ayşegül

CEVAP: Kredi kartı kullanmadan önce bunları bilmende fayda var.

40 güne kadar faizsiz para kullanma imkanı verir.

Taksit ile alınca ‘tutar düşük oluyor’ hissi seni yanıltmamalı.

Kredi kartından çok zor durumlar dışında nakit çekmemeli. Kullandığın para için günlük faiz ödersin.

Limitin çok yüksek olmamalı.

Kredi kartı aidatı ödemek istemiyorsan her bankanın sunmak zorunda olduğu ‘yalın kredi kartı’nı veya banka kartı kullanabilirsin.

Kart ekstreni bütçe olarak kullanıp her ay nereye, ne kadar harcadığını tek tek görebilirsin.

Kredi, kredi kartı sahibi ya da kefil olan herkesin kredi notu var. Ev, araba alırken bu nota bakılır. Ödeme performansın iyiyse krediyi daha kolay alırsın.

BORÇ ÖDEMEK Mİ BİRİKİM Mİ?

SORU: Kredi ve kredi kartlarına toplam 40 bin TL civarı borçluyum. Gelirim 5 bin TL. Kenarda ise 15 bin TL ve 4 bin dolar birikimim var. Borcumu mu kapatsam yoksa yatırıma devam mı etsem? l Yaşar

CEVAP: Aylık kredi ve kredi kartı ödemelerini zamanında yapabiliyor musun? Birikimlerini kendi risk toleransına uygun yatırım araçlarında değerlendirerek getiri sağlayabiliyor musun? Dolar alırken hangi fiyattan satmak istediğini belirledin mi? Mevcut kredine ödediğin faizin yıllık maliyeti ne kadar? Kenardaki 12 bin TL’yle borcu azaltıp, 1.000 dolar da bozabilirsin. Böylece borcun yarıdan fazla azalmış olur, aylık ödemelerin rahatlar. 5 bin TL’yle güzel güzel geçinir ve ‘tüm dolarımı bozdum’ diye de üzülmezsin...

İKİNCİSİ ŞART MI?

SORU: İpotekli, borcu devam eden ev üzerine bir kredi daha kullanabilir miyim? l Ercan

CEVAP: Neden bir kredi daha kullanmak istiyorsun? Toplam borcun, gelirin ne kadar? Soruna gelince... Bu uygulama bankadan bankaya değişir. Bankan yeni kredi talebin için gelir durumunun yeterli olup olmadığına, kredi ödeme geçmişini gösteren kredi notuna, raporuna ve kredi talebinin amacına bakarak değerlendirir. Çok zaruri ihtiyacın yoksa yapma.

EVLENİYORUM!

SORU: Bu yaz evlilik düşüncemiz var. Düğün ve sonrası için nasıl para biriktirmeliyim? l Hülya

CEVAP: Bir yastıkta kocayın inşallah.

Malum pandemi var, bu koşullarda düğün mü yoksa nikah mı yapacaksınız? Gelişmeleri takip edin. Birbirinize karşı açık ve dürüst olun. Gerçekçi davranın.

Mobilya, beyaz eşya, balayı… Bu giderler için ne kadar para gerekiyor iyice araştır.

Sen hangi masrafları karşılayacaksın? Ailelerden destek alacak mısınız? Müstakbel eşinle buna karar verin.

Biriktireceğin tutarı belirledikten sonra bütçeni gözden geçir. Hangi harcamalardan vazgeçebilirsin? Böylece artıracağın parayı birikime ayırabilirsin.

Eğer ‘tasarruf yapacağım ama gelirim yok’ diyorsan ek gelir imkanlarını araştır. Tasarruf, birikim uygulamam Moneye’yi kullan.

BAŞARI HİKAYESİ

TASARRUFTAN YATIRIMA

SERMİN / 43 / KARAMAN

İnsanlara şifa oldunuz, yol gösterdiniz. Hedef, bütçe, plan, tasarruf, başarı, finansal özgürlük… Bu kavramları hayatıma siz kattınız, beni yüreklendirdiniz. Hepimiz insanız hata yapıyoruz ama bilginiz ve emekleriniz sayesinde ben ekonomik anlamda hayatımı toparladım. Yatırıma sizin sayenizde başladım.

Tavsiye ettiğiniz kitapları aldım, kendime üç ay okuma, araştırma zamanı tanıdım ve gördüm ki isteyince oluyormuş. Kıyafet, ayakkabı, elektrik, su... Bunlardan tasarruf edip yatırım yapıyorum. 43 yaşında ilk defa duyduğum terimleri anlayarak ilerliyorum. Bu arada ikinci üniversite hakkımı Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası üzerine okumaya karar verdim. Her şey için teşekkür ederim.