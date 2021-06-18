Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor! 200 lirayı aştı, dikkat!

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor. Kredi kartı aidatları banka müşterilerinin canını sıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda 100 lira civarında olan kart aidat ücretleri bu yıl 200 lirayı geçmiş durumda. Peki, kredi kartı aidatını ödemek zorunlu mu? Kredi kartı aidat ücreti geri nasıl alınır? Tüm detayları ve merak edilenleri Bilal Emin Turan yazdı...

İşte o yazı:

Şikayet platformlarında sadece son 2-3 haftada bu konuda yazılmış yüzlerce tepki mesajını bulabilirsiniz. Bir banka müşterisinin yılda bir de olsa 200 lirayı aşan kart aidatı karşısında verdiği tepki ortada. Özellikle pandemiyle gelirlerin düştüğü, belki de kart borcunun zamanında ödenemediği bugünlerde tepkiler daha yüksek sesle dile getiriliyor. Tüketiciler tepkide haklı ancak yasalara göre; bankaların üyelik ücreti veya aidat almasının önünde engel yok. Buna karşılık aidattan sonsuza kadar kurtulmak mümkün.

TÜKETİCİYİ KORUYAN DÜZENLEME

Aidat konusuna daha önce de bu köşede dikkat çekmiştim. Görünen o ki tüketiciyi koruyan hükümleri de içeren yasa halen bilinmiyor. 2014’ten önce kart aidatları tüketici hakem heyetleri yoluyla geri alınabiliyordu. Ancak 3 Ekim 2014’te Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’le kredi kartı aidatı yasal bir zemine kavuştu. Aidatla ilgili yönetmelikteki hükümler, 7 Mart 2020’deki ücret ve komisyon düzenlemesinin 11’inci maddesinde de aynen yer aldı.

216.50 LİRAYA KADAR ÇIKTI

Sonu ...14 ile biten kredi kartıma 04.06.2021 tarihinde 216.50 TL kredi kartı yıllık üyelik ücreti yansıtılmış. Müşteri hizmetleri ile ilk görüşmemde bana 108.25 TL geri ödemeyi teklif ettiler. Kabul etmediğimde bu sefer para puan teklif ettiler.

11.06.2021’de X bankası kredi kartımdan üyelik bedeli adı altında 158 TL kesmiş. Senelerdir kullandığım ve düzenli ödemelerini yaptığım kredi kartımın aidatının iadesini istiyorum.

HESAP KAPATTIRAN SÜRPRİZ

.... isimli kredi kartını henüz 6 aydır kullanmama rağmen yıllık üyelik ücreti adı altında 181.50 TL kesinti olmuş. Daha kartın senesi dolmadan neyin yıllık ücreti bu?

14 yıldır X bankanın kredi kartını kullanıyorum. Her yıl iade edilen kart ücretini iade etmiyor. Müşteri temsilcileri itirazımı reddetti. Ben de sinirlendim kartı kapattım. Tüm hesaplarımı da kapatacağım.

‘FARKEDİLMESİN’ DİYE KÜÇÜK HARFLE YAZILIYOR

Kredi kartı hesap ekstrelerinizi her ay mutlaka dikkatle inceleyin. Bazı bankaların, tüm harcamaları büyük harfle gösterirken, üyelik ücretini küçük harfle ve harcamaların en altında göstermesi de dikkat çekici. Bu durum, üyelik ücretinin tüketici tarafından farkedilmesini zorlaştırmaya yönelik bir uygulama şeklinde de yorumlanabilir.

ÜCRETSİZİNİ SUNMAK ZORUNDA

Yasal düzenlemeler kart aidatı konusunda bankaları engellemiyor ama tüketiciyi koruyan önemli maddeler içeriyor. Buna göre; her banka üyelik ücreti olmayan kredi kartı sunmak zorunda. Müşteri elindeki aidatlı kartı değiştirmek isterse, banka yine aynı limitte aidatsız kart vermekle mükellef. Yani her yıl kart aidatı ödemekten bıkanlar hiç vakit kaybetmeden kartını aidatsız olanla değiştirmek için bankasına başvurabilir. Talebe rağmen aidatsız kart verilmezse, mevcut karttan da üyelik ücreti alınamaz.

PAZARLIKLA ÖNCE YARIYA İNİYORLAR...

Bundan sonrası için aidatsız kart, artık masadaki bir seçenek olacak. Peki bu ay ekstreye kart aidatı veya üyelik ücreti yansıtılmışsa ne yapmalı? Bankaların bu ücreti iade zorunluğu yok. Ama banka sıkı rekabetin olduğu bu pazarda sizi kaybetmek istemeyecektir. Bunun için ücretin tamamını değil yarısını iade etmeyi teklif edebilir.

Bunun yerine kesilen ücreti para puana çevirme seçeneği önünüze gelebilir. Israrcı olmanız durumunda, bankaya sağladığınız faydaya göre (kredi kullanımı, yüksek kart harcaması, borcu zamanında ödeme gibi) tüm ücret iade edilebilir. Bu kapsamda işinize gelen seçenekler konusundan bankanızla pazarlık edin. Bankalar, şikayet sitelerine yazılan mesajlara da dönüş yapıyor. Bu da aklınızda olsun.

‘BORÇ VAR’ DİYE REDDEDİLEMEZ

›Bir takvim yılında herhangi bir nedenle kredi kartını iki defa yenileyenden bankalar ek ücret ve aidat talep edemez. ›İkiden fazla yenilenen kartlardan ise sadece kart basım maliyeti alınabilir. ›Kartın borç bakiyesi ve taksidi olsa dahi, tüketici talep edince bankalar kartı iptal etmek zorunda. ›İptal edilen kartın borcu devam etse de kredi kartı aidatı bu süre boyunca alınamaz.

EK BİR ŞART ARANMADAN DEĞİŞTİRİLİR

Kesintisiz 180 gün boyunca kullanılmayan kredi kartı hareketsiz kabul edilir ve hareket görmediği sürece aidat ödenmez.

Hareketsiz kartlarda tahsil edilemeyen kredi kartı yıllık üyelik ücretleri, tahakkuk tarihinden itibaren en fazla son 12 aylık dönem için sonradan tahsil edilmek üzere bekletilebilir.

Bu dönemde yıllık üyelik ücretlerinin tahsili için icra takibi yapılamaz. Bu ücretler için faiz veya kâr payı işletilemez.

Söz konusu 12 aylık dönem sonunda aidat tahsil edilemezse iptal edilir.

Ücretsiz kredi kartı başvurularını reddeden banka, bu başvuruya istinaden aidatlı kredi kartı veremez.

Aidatsız kartın limiti, aynen aidatlı karttaki kadar olmak zorunda.

Aidatlı kartı, aidatsız kartla değiştirmek isteyenlere bankalar, herhangi bir ek şart getiremez.

Banka kartları ile sanal kredi kartlarından yıllık üyelik ücreti alınamaz.

Hesap özeti gönderimi için ücret alınmaz.

Ek kartlar için asıl kart aidatının en fazla yarısı kadar aidat alınabilir.

100 liralık aidat ödenen kartta, ek kart için en fazla 50 lira aidat alınabilir.

HARCARKEN BANKA POS’TAN DA KAZANIYOR

Kredi kartı tüketiciye sağlanan bir kolaylık. Ancak bu sistem ‘kazankazan’ prensibi üzerine kurulmuş durumda. Yani müşteriye anında nakit ve taksit kolaylığı sunan sistem, bankaların kartın kullanıldığı üye işyerlerindeki POS üzerinden de komisyon almasını sağlıyor.

Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde alınan komisyon oranı yüzde 1.6 civarında. Daha açık bir ifadeyle müşteri alışveriş yaptıkça zaten kart aidatından daha fazlasını bankaya kazandırabiliyor. Bu detayı bankaya hatırlatmak pazarlıkta avantaj sağlayabilir. Bankaların da müşteri talebine bu gözle bakması, karşılıklı memnuniyet açısından uzlaşmayı kolaylaştırabilir.

AİDATSIZ OLAN İŞİNİZİ GÖRÜR

‘Aidatsız kartta taksit, puan yok’ söylemi sizi yanıltmasın. Bazı aidatsız kartların özellikleri ‘aidatlı kart’la hemen hemen aynı. Aidatsız kartla 12 ay taksitle nakit avans dahi çekilebiliyor. Hatta yakınlarınız için de aidatsız ek kart çıkartabiliyorsunuz. Ek taksit ve taksit erteleme gibi ayrıcalıkları sunan aidatsız kartlar da var. Bu kartları çıkartmadan önce en çok çalıştığınız bankalardan bilgi alıp karşılaştırın. Detayları bankaların internet sitelerinde de rahatlıkla bulabilirsiniz.

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