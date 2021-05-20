Kredi kartı olan, kredi çeken herkesi ilgilendiriyor! Kredi notu...

Milyonlarca banka müşterisini çok yakından ilgilendiren haber... Posta Gazetesi yazarı Özlem Denizmen, banka müşterisi olup kredi kartı kullanan ya da kredi çeken herkesin dikkat etmesi gereken detayları bugün köşesinde yazdı. Kredi notunun neden önemli olduğu, nasıl yükseltilebileceği gibi tüyoları okuyucularıyla paylaştı.

İşte Özlem Denizmen'in yazısı:

Kredi kartı, kredi kullanmış herkesin bir kredi notu var. Sizin de var mı? Notunuzu biliyor musunuz? Nasıl yükseltirsiniz? Hadi başlıyoruz.

FİNANSAL KARNENİZ

Kredi notu, 0-1900 arasında değişen, önümüzdeki 12 ayda borçlarınızı ödeme olasılığınızı hesaplayan not. Bankalar kredi verirken sizin risk derecenizi tahmin etmek için kullanıyor. Finansal karneniz gibi düşünün. Dikkat! Banka kredi kararı verirken sadece bu nota bakmaz ama çok önemli etkendir.

ÖNCEDEN HAZIRLANIN

Kredi, kredi kartı kullanmamak iyi bir şey değil. Çünkü krediye ihtiyacınız olduğu zaman ona yetecek notunuz olması lazım. Düşük limitli de olsa düzenli ödediğiniz bir kredi kartı kullanarak notunuzu oluşturun. İhtiyaç anında kredi kullanabilmek için bu notu iyi yönetmek şart. Siz kredi notunuzu kredi kullanmak istediğiniz an öğrenirseniz ve düşükse, yükseltmeniz için en az birkaç ay beklemeniz gerekir.

ÖĞRENMEK İSTERSEN

Findeks veya bankaların internet ve mobil şubelerinden 7.08 TL ödeyerek kredi notunuzu öğrenebilirsiniz. l Risk raporu nedir? Kredi kartlarınız, ödeyip kapattığınız, takibe geçen kredilerin detay bilgilerini verir. Kredi tipi, hangi ay zamanında, hangi ay geç ödediğinizi gösterir. Risk raporunda yer alan bilgilerin yorumu da kredi notunuz olur. E-Devlet üzerinden ücretsiz alabilirsiniz.

NERELERDE KULLANILIR?

Kredi notu, sadece kredi alırken değil, hayatımızın içinde de yer alıyor. Araç kiralarken, ticari ilişkiler kurarken, senetle beyaz eşya alırken, GSM operatörlerinden taksitle cep telefonu alırken kredi notunuza bakılır. Sigorta yaptırırken prim oranınıza olumlu etkisi olur.

Kredi notunu sık sorgulamak notu düşürür mü?

Hayır, etkisi yok.

BANKALAR NELERE BAKAR?

Kredi notu, kredi almanın önemli bir parçası ancak bankalar sadece buna göre karar vermez. Üç temel şeye bakar:

Risk

Gelir

Şu anki borçluluk seviyesi

ERKEN ÖDEME

Diyelim ki taksit ödemeniz ayın 10’unda, borcunuzu ayın 5’inde ödemenizin pozitif bir etkisi yok, zamanında ödeyin yeter.

1 TL BİLE OLSA!

Borcunuzu 1 TL bile eksik ödediyseniz o borç ödenmemiş sayılır. Kredi notunuz olumsuz olarak etkilenir.

Borcu ödemeyi unutunca notu düzeltmek ne kadar sürer?

Bir gecikmede kredi notunuz hızlı toparlanır. Kredi kartı borcunuzu ödediğinizde ay sonunda, kredi borcunda ise ödeme yaptığınızın ertesi günü düzelir. İki kez gecikmede ise bir sene civarında toparlanır.

HANGİSİNİ KAPATMALIYIM?

Öteleme kampanyaları kredi notunu etkiler mi?

Hayır. Bankalar borç ödeme gününüzde Findeks’e ödendi/ödenmedi bilgisi verir. Öteleme kampanyalarında banka ödeme planını değiştirir ve buna göre bilgi aktarır.

Hangi kredi kartını kapatmak avantajlı olur?

İki kredi kartınız var. Biri beş senelik, diğerini üç ay önce aldınız ve birini kapatmak istiyorsunuz. Bu durumda üç ay önce aldığınızı kapatın. Eski kartınızı kullanmak notunuza daha olumlu yansır.

Kredili mevduat hesabını her ay kullanmak kredi notunu düşürür mü?

Limit aşımı olmadığı sürece düşürmez.

KART BORCUNUN ASGARİ TUTARINI YATIRINCA NE OLUR?

Çok sayıda kredi ve kredi kartına başvurunca kredi notu düşer mi?

İstediğiniz kadar başvurun not düşmez. Ancak banka kredi değerlendirmesi yaparken son altı aya bakar ve birden fazla kredi, kredi kartı başvurunuz varsa nedenini sorgular ve kredi vermeyebilir.

Kredi kartı borcunun asgarisini ödemek kredi notunu düşürür mü?

Düşürmez, borcunuzu gününde ödediğiniz için olumlu etkisi olur. Asgari ödemeyi zamanında yaptığınız sürece o borç ödenmiş sayılır. Ancak ben buna karşıyım asgari ödemekle borç bitmez, 1 TL dahi olsa fazla ödeyin ki bir an önce borcu kapatın. Kredi kartı borçlanma değil, ödeme aracıdır.

YAŞLA ALAKASI VAR MI?

Yaş arttıkça kişilerde düzenli gelir, ödeme disiplini olur ve sorunlu kredi oranı azalır. Bu sebeple not hesaplanırken genç yaştakiler daha düşük puan alır.

KADINLAR AVANTAJLI

Türkiye’de kredi notu ortalaması 1440. Kadınların notu erkeklerden daha yüksek. Kadınlar borcunu daha sağlıklı ödüyor. Bu yüzden kredi notunda cinsiyetin etkisi oluyor.

ÖĞRENCİLER!

Düşük limitli kredi kartı kullanıp borcu düzenli ödeyin. Gelecekteki finansal kararlarınız için hazır olun.

LİMİT HESAPLANIR

Aynı gün içerisinde farklı bankalardan kredi çekilir mi?

Bankalar sizin için sorgulama yaptıklarında mevcut borçlanmanıza bakar. Halit’in 10 bin TL kredi borcu olduğunu görür ve limit hesaplar. Bu süre içinde ikinci banka başvuru açarsa sorgulama yaptığı anla krediyi kullandırdığı an arasında farklılık ortaya çıkar. O yüzden bankalar krediyi kullandırırken tekrar sorgulama yapar. Eğer kredi kararı verildikten sonra değişiklik görülürse aldığınız kredi onayı geçersiz olabilir.

Kredi kartından taksitli alışveriş yapmak dezavantajlı mı?

Kredi notuna etkisi yok ama bankaların derecelendirme sistemlerinde olumsuz görülebilir.

Kişinin bütün bankalardan kullandıkları kredi kartı limitleri toplamı gelirinin dört katını geçemez.

KREDİ ÇEKİNCE DUŞER Mİ?

Evet. Notunuz 1900 diyelim, kredi kullandığınızda notunuz düşüyor, bir sene düzenli ödedikten sonra tekrar yükseliyor.

NASIL YÜKSELİR?

Bu kişiye bağlı. Borçluluk oranı, düzenli ödeme, limit aşımı, çok sayıda kredi kullanmak etkiliyor.