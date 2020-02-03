Kredi kartı ya da ATM şifreleri neden 4 rakamdan oluşuyor?

Onur Binay/posta.com.tr

Günlük yaşamımızda önemli şeylerle karşılaşabiliriz. Çoğu zaman içindeki garip şeyi fark edemiyoruz. ATM makineleri bizim için yeni değil. Kredi kartları, ATM (Automated Teller Machine) kullanımı gibi şeylere çok aşinayız. ATM makinesinin icat edilmesinden sonra, parayı banka hesabımızdan çekme görevi çok basit bir hale geldi. ATM ya da Debit kartlarını yanımızda taşımak bizim için bir yük değil. ATM'lerden banka kartınızı basitçe kaydırarak hesabınızdan çekebilirsiniz. Dünyanın her yerinde ATM makineleri mevcut. Peki kartlarımızın şifreleri neden genellikle 4 haneli?

Bunun için öncelikle ATM cihazlarının icadına gitmemiz gerekiyor. ATM makinesini icat etme fikri Bilgisayar Kredi makinesinden geldi. Bir İngiliz olan John Adrian Shepherd-Barron, ardından otomatik vezne makinesini icat etti. Aynı zamanda kartta saklanan PIN de Shepherd-Barron tarafından geliştirildi.

Shepherd-Barron, 2007’de yılında BBC’ye verdiği röportajda ATM'yi icat etme fikri için çikolata satış makinelerinden esinlendiği ve banyo yaptığı sırada geliştirdiğini söyledi.

İlk otomatik para çekme makinesi, 27 Haziran 1967’de Londra’da bulunan Barclay’s bankası tarafından halkın hizmetine açıldı.

Kendisi de Barclays bankası çalışanı olan Barron, o Cumartesi günü bankaya bir dakika geç kalarak para çekmeyi başaramamış ve bu olay kafasında "her daim hizmet verecek bir para çekme aygıtı" fikrinin oluşmasına neden olmuştu.

Barron ilk başta 6 haneli bir PIN önerdi. Ancak Barron'un karısı Caroline yüzünden bu fikrin reddedilmesi gerekiyordu. Bunun nedeni, Caroline'in yalnızca 4 basamaklı en büyük dizeyi hatırlayabilmesiydi. 6 haneyi hatırlaması çok uzundu.

Günümüzde banka kartlarına erişmek için 6 haneli PIN kodu sunan birçok banka var. Bazen 4 haneli kodu bile unutabiliyoruz. E-postalar, sosyal medya hesapları, kart vs için 8 basamaklı şifreler olduğunu hayal edin, neler yaşanırdı acaba.







