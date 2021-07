Kredi kartından nakit avans çekenler dikkat! Mutlaka bakın...

Posta gazetesi yazarı Özlem Denizmen, Kurban Bayramı tatili öncesi ekonomik bütçenizle ilgili faydalı olabilecek bilgileri bugünkü köşesinde paylaştı. Denizmen kendisine gelen altın, kredi, kredi kartı ile ilgili sorulara dikkat çeken cevaplar verdi.

İşte Denizmen’in bugünkü yazısı:

Önümüzde uzun bir tatil var, gelin parayla ilgili sorularımızı halledelim ki Kurban Bayramı’nı doya doya ailemizle, sevgi ve esenlik içinde geçirelim.

BAYRAMLIK BÜTÇE

SORU: Kurban Bayramı yaklaştı, nasıl bütçe yapmamız gerekiyor? Sinan

CEVAP: Bayram bütçesi geleneklerimize uygun olarak şenlikli olmalı. Tek şart var ayaklar yorgandan çıkmasın.

Mutlaka plan yapın. Bayram harçlığı, kıyafetler, ulaşım, mutfak bütçesi, konaklama, beklenmedik harcamalar… Bu kalemlere ne kadar ayırabileceğinizi yazın.

Kıyafet, market alışverişini son dakikaya bırakmayın. Alışverişte ‘İstek mi, ihtiyaç mı?’ kuralını uygulayın.

Telefonunuza gelen ‘Bayram krediniz hazır’ mesajına sevinip ‘Alalım lazım olur’ demeyin. Bu para size bedava verilmiyor. İradenizi satın almak için boşuna faiz ödemeyin.

Kurban ibadetini yerine getirecekseniz, sona bırakmayın.

Eğer ailede borç varsa birbirinizi suçlamayın. Beraberce çözüme odaklanın.

Çocuklarınızı verdiğiniz harçlıkla şenlendirin.

ALTIN BORCU

SORU: Arkadaşıma bir miktar altın borcu vermiştim. Korktuğum olmadı. Parayı geri ödedi ama altın değil, nakit olarak ödedi. Ben bu parayı nakitte mi tutsam, altına mı çevirsem? Berkay

CEVAP: Ne şanslısın ki arkadaşın sözünün eri olup böyle zor bir dönemde borcunu sana ödemiş. Altını al kenarda dursun ki ‘Bak bana altın vermesi gerekiyordu’ diye senelerce düşünmezsin.

KARTTAN PARA ÇEKECEKLER DİKKAT!

SORU: Kredi kartından nakit çekmeyi tavsiye etmediğinizi biliyorum ama bunu kullanmanın doğru yolu nedir? Tuba

CEVAP: Kredi kartından para çekmek zorunda kalırsan şunlara dikkat:

MİKTAR: Kısa süreli ihtiyaçlar için düşük tutarda çekim yap.

GÜNLÜK FAİZ: Nakit çekimlerinde faiz günlük işler, ilk fırsatta parayı geri koy.

ÜCRET: Her bankanın nakit avans ücreti farklı. Önceden öğren, aklında olsun.

SENİN BEKLENTİNE UYUYOR MU?

SORU: Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeyim, Oradaki birikimimi hangi fonlarda değerlendirsem daha iyi olur? Gökçe

CEVAP: Düşük, orta ve yüksek riskli fonlar var. Riski yüksek olan fonların getirileri de fazla olabiliyor.

Senin risk toleransın nasıl? Benden sana tavsiye, 20-30 yaş arasındaysan riskli, 30-40 yaşlarındaysan orta riskli, 40-56 yaştaysan az riskli diye düşünebilirsin.

Yaş ne kadar gençse, risk o kadar yüksek olabilir. Yatırım uzmanınla mutlaka konuş. Benim tavsiyem bir genelleme.

Fonların altı aylık, yıllık getirilerini takip et. Getiri yıllık enflasyonun üstünde mi, senin beklentine uyuyor mu?

Üç ayda bir getirini kontrol et. Seçtiğin fonların dağılımını yılda 12 kez değiştirme hakkın var.

GÜZEL HABER

1 Temmuz 2021‘den itibaren bireysel emeklilik fonlarının işlem gördüğü Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) üzerinden başka şirketlerin fonlarını alıp birikimini değerlendirebilirsin. (tefas.gov.tr)

NEDEN KREDİ ALAMIYORUM?

SORU: Birkaç kez denedim kredi alamadım. Neden olabilir? Semih

CEVAP: Neden kredi almak istiyorsun? Konut, taşıt, ihtiyaç hangi krediyi kullanacaksın? Belki bunda bir hayır vardır. Bu kredi senin için istek mi ihtiyaç mı? Gelelim kredi alamama sebeplerine:

1. Kredi notun düşükse,

2. Gelirin yetersizse,

3. Şu anda çok fazla kredin varsa,

4. Son beş yıl içinde yasal takibe düştüysen, 5. Bankan seni yeterince tanımıyorsa ve birkaç kez krediye başvurmanın bankada olumsuz etkisi olduysa kredi alamayabilirsin. Bankana sebebini sor.

15 Temmuz bize hayatta her an her şeyin olabileceğini gösteren bir gündü. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.