Hesabınızda, kenarda köşede paranız yok, maaşınızın veya alacağınızın tahsiline de epey süre var. Bu durumda acil nakit ihtiyacınızı karşılamak için bankanın veya ATM’nin yolunu tuttunuz. Karşınıza iki pratik alternatif çıkıyor. Bunlardan biri kredi kartınızdan çekeceğiniz taksitli nakit avans diğeri ise ihtiyaç kredisi. Ancak, paraya bir an önce ulaşma içgüdüsüyle çoğu kişi maliyet hesabı yapmıyor, cebine girecek paraya bakıyor.

DİĞER KESİNTİLER...

Merkez Bankası’nın aldığı kararla kredi kartıyla taksitli nakit çekimde aylık faiz (akdi faiz) 1 Temmuz itibarıyla yüzde 2.15’ten yüzde 2’ye indi. Bu indirimle kart faizi ihtiyaç kredi faiziyle neredeyse aynı seviyeye gelmiş oldu. Nakit avansta faizin TL karşılığının yüzde 15’i kadar ‘Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF)’ ve yüzde 5’i kadar da ‘Banka Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV)’ alınıyor. Yani maliyeti artıran bir kaç kalem daha var.

KREDİ FAİZİ YÜKSEK

Kredi faizleri bazı bankalarda örneğin 12 ay vadelerde yüzde 1.89-2.00 arasında olsa da çoğu bankada yüzde 2’nin üzerinde bulunuyor. Bu açıdan bakıldığında kredi kartından nakit avansın son faiz indirimiyle daha pratik ve avantajlı hale geldiği görünüyor. Tabi bu konuda bazı detayları da atlamamak ve dikkat etmek gerekiyor.

GECİKİRSE FAİZ ÇOK YÜKSEK

Taksitli nakit avansta aylık ödemeler kredi kartı ödeme planına göre yapılıyor. Nakit avansın ödenmemesi durumunda aylık yüzde 2.65’lik kredi kartı gecikme faizi uygulanıyordu. Merkez bunu yüzde 2.40’a çekti. Ancak yine de bu oran yüksek yani borcu geciktirmemek önemli. Kredi kartı ödemesinin zamanında yapılmaması durumunda, mevcut dönem borcunun asgari ödeme tutarına kadar olan kısmı için yüzde 2.40’lık gecikme faizi, asgari ücret dışında kalan dönem borcu için ise yıllık yüzde 2 olan akdi faiz uygulanıyor. Kredi ve kredi kartlarının geç ödenmesi durumunda işletilecek olan faiz sadece anapara üzerine işletilebiliyor. Bankalar kredi kartı borcunuzdan dolayı faiz üzerine faiz işletemiyor.

AMAN BLOKE OLMASIN

Kartın limitinin azalmasına neden olan taksitli avansta ödemenin gecikmesi, kartın bloke olmasına da neden olabiliyor. Ekim 2013’te yapılan düzenlemeyle bir takvim yılı içinde (1’inci aydan 12’inci aya kadar olan dönem) 3 defa dönem borcunun asgari tutarının altında ödeme yapılması halinde kredi kartı, dönem borcu ödenene kadar nakit çekime kapanıyor. Bu duruma düşen müşterinin kredi kartı limiti de artırılmıyor.



