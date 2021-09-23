Kredi kartıyla ilgili çok kritik detay! Limit ve ödeme...

Posta yazarı Özlem Denizmen, kredi kartı, birikim, para ve ilişkiler, üniversite masrafları, internetten alışverişle ilgili çok önemli bilgileri kaleme aldı.

İşte o yazı:

KREDİ KARTI LİMİTİ

SORU: Kredi kartı ekstresini erken ödersem kart limitim yenilenir mi? Gökçe

CEVAP: Evet, kredi kartına ödeme yaptığında ödediğin tutar kadar limitinde yer açılır. Aman kredi kartı kullanırken limitin kadar zengin hissetme.

ÜNİVERSİTE MASRAFI

SORU: Yeni doğan bebeğimiz var. Şimdiden onun geleceği, üniversite masrafları için birikim yapmak istiyoruz. Euro hesabı açtım, küçük küçük alıyorum. Sizce bu şekilde devam edeyim mi yoksa TL, altın, dolar da biriktireyim mi? Serhat

CEVAP: Bebeğiniz sağlıkla büyüsün. Geleceği için birikim yapmaya başlaman harika. Uzun vadeli hedefin var, birikimin biraz büyüdüğünde bankacına danışarak yatırım sepetinde değerlendir.

EŞİNİZLE PARA KONULARINI ERTELEMEYİN

SORU: Eşimle para konularında hiç anlaşamıyoruz. Ben ne söylersem tersini yapıyor. Nasıl çözeriz bu sorunu? Fulya

CEVAP: Gönülleriniz gibi bütçenizin de seyran olması için ne yapmalısınız?

1- İLETİŞİMSİZLİK: Para konuları, yemek zamanı, dizi başlıyor, ‘Aman şimdi endişelenmesin’ diye diye bir türlü konuşulmuyor. Ertelemeyin.

2- DÜZENLİ: Eşinle ayda bir kez alın çaylarınızı ve para durumunuzu konuşun. Aile bütçesi yapın. Nereye, ne kadar harcadınız, hedefleriniz neler, borcunuz varsa ne durumda?

3- ORTAK HESAP: Burada tek bir doğru yok. Ancak evinizin üç banka hesabı olabilir. Senin, eşinin ve ortak. Böylece birbirinize finansal özgürlük tanırsınız ve özel harcamalarınız gerginliğe sebep olmaz.

4- PAYLAŞMAK: Aile bütçesini yönetirken birkaç yöntem var.

İkiniz de çalışıyorsanız, ev bütçesine maaşlarınız oranında katkıda bulunabilirsiniz.

Ödemeleri yarı yarıya bölüşebilirsiniz.

Biriniz tüm masrafları karşılar, diğer gelir ise birikime ayrılır.

Sadece erkek çalışıyorsa, tavsiyem kadının da sorumluluk alması, bilgisi, el becerisi doğrultusunda üretmesi.

5- HEDEFLER: Ortak hedefleri olan evlilikler daha başarılı oluyor. Hedefiniz kendi evinize sahip olmak, tatile gitmek, çocuğunuzun eğitimi, güvenli bir gelecek olabilir. Oturun konuşun ve bu hedefinize ulaşmak için plan yapın.

EŞİNE SOR:

Eşinle birbirinizin para karakterlerini tanımak için şu soruları sorun:

Para senin için ne ifade ediyor?

Ailende para konuları konuşulur muydu?

Hayatında seni etkileyen büyük para olayları neler? (İflas, miras, kefalet.)

Birisi borç istese ne cevap verirsin?

İNTERNET ALIŞVERİŞİNDE GÜVENLİK

SORU: İnternetten kredi kartıyla alışveriş yapmak beni biraz endişelendiriyor. Nasıl güvenebilirim? Ayhan

CEVAP:

İnternetten yapacağın alışverişlerde sanal kart tercih edebilirsin. Kayıp/çalıntı riski yok.

Bilgisayar ve telefonunda güvenlik uygulaması (antivirüs) kullan.

Sitenin güvenli olduğunu anlamak için şunlara dikkat et:

Web tarayıcısının adres çubuğunda kapalı bir asma kilit var mı?

Adres ‘HTTPS://’ ile mi başlıyor?

SSL sertifikası var mı?

Banka hesaplarına senden başka bir kişinin erişimi var mı? Olumsuz bir durum ihtimaline karşı kartına harcama limiti uyarı sistemi kur ve düzenli kontrol et. Örnek: Kredi kartı harcaman 500 TL’yi bulduğunda sana bildirim gelsin.

Kolay olsun diye her üyeliğine aynı şifreyi koyma. Farklı rakamlar, özel karakterler, büyük, küçük harf kullan.

Alışveriş uygulamalarını resmi adreslerinden indir. Hem uygulamaların hem satıcıların yorumlarına, puanlarına dikkat et.

Bir süredir fiyatını takip ettiğin ürüne bir baktın ‘Aaa inanılmaz indirim!’ Dur. Gerçek olamayacak kadar iyi bir fiyattaysa inanma.

E-postalar, sosyal medyada paylaşılan linkler… Bağlantıya tıklamadan önce güvenilirliğini kontrol et.

DEĞİŞKEN FAİZ

SORU: Vadeli mevduat hesabı açınca vade sonuna kadar faiz oranı sabit midir? Faiz oranları düşerse vadeli mevduatımın faiz oranı da düşer mi? Buket

CEVAP: Sabit faizli vadeli mevduat hesabı açtırdığında faiz oranı vade sonuna kadar değişmez. Bankalarda değişken faizli vadeli hesap seçenekleri de var, hesap açılış sırasında senin tercihine göre işlem yapılır. Bankana danışabilirsin.