İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve işyeri alıcılarının TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor. Kampanyadan, TOKİ tarafından satışları 2019 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2019 yılı sonu itibarıyla başlamış olanlar yararlanabiliyor. Ayrıca kalan taksit sayısı 12 ve daha az olanlar kampanyadan faydalanamayacak.

10 YILA KADAR

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve işyeri alıcıları, gayrimenkul satış sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan piyasaya göre daha uygun faiz oranlarıyla konut kredisi kullanabilecek. Ziraat Bankası ve Halkbank, 120 aya (10 yıl) varan krediyi konutta yüzde 1.37, işyerinde yüzde 1.47 oranla kullandıracak. Tutar sınırı olmayan krediden binde 5 oranında tahsis ücreti alınacak. Piyasada faiz oranları ise ortalama yüzde 1.52 seviyesinde.

10 KİŞİDEN 3’Ü YARARLANDI

Geçen yıl 6 Mayıs-19 Haziran arasında düzenlenen ilk kampanyadan 19 bin 370 kişi yararlanarak, toplam 1.1 milyar liralık borcunu ödemişti. Kampanyaya katılanların yüzde 68.76’sı borçlarını kişisel tasarrufları ile kapatırken, yüzde 31.24’ü de 364 milyon liralık borçlarını banka kredisi kullanarak ödemişti. Başka bir deyişle 10 kişiden 3’ü kredi kullanmıştı. Ancak geçen yıl düzenlenen ilk kampanyada kredi oranı konutta yüzde 0.82, işyerinde yüzde 0.83 gibi düşük bir seviyedeydi.

TAKSİTLERİ SABİTLMEK İÇİN

TOKİ’de konutların aylık taksidi, her yıl ocak ve temmuz aylarında iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranlarından en düşük olanına göre artırılıyor. Bazı projelerde üç seçenekten hangisine göre artış yapılacağı önceden belirleniyor. TÜFE şu anda yüzde 16.19, ÜFE ise yüzde 31.20. Memur maaş artışı ise yüzde 7.36 olmuştu. Taksitler her yıl değişen oranlarda arttığından, aylık ödemelerini sabit tutmak isteyenler krediye yönelebiliyor.