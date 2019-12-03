Kredi oyunuyla emeklileri soyuyorlar

İstanbul Emniyeti ,son günlerde çok sayıda emeklinin ‘dolandırıldık’ yönündeki şikayetleri üzerine soruşturma başlattı. Polis teknik ve fiziki takiple dolandırıcı çetesine ulaştı. 13 ilde ofisler kuran çete, Facebook’a ve gazetelere, “Kredim Kolay”, “Emekliye Kredi” gibi ilanlar vererek tuzak kuruyordu. Emeklileri İstanbul’a getirten çete servis ve özel araçlarla otogardan aldıkları bu kişilere önce pastane, kafe tarzı yerlerde ikramlarda bulunup güvenlerini kazanıyor, sonra da Beylikdüzü ve Şişli’deki ofislerine götürüyordu.

Senet imzalatıyorlar

Dolandırıcılar, emeklilere yüksek meblağlı cep telefonu ya da benzeri cihazları satın alıyorlarmış gibi fatura kesiyor ve maaşının 12 katı senet imzalatıyordu. Senet imzalayanları aynı gün refakatçı ile Çağlayan veya Bakırköy adliyesindeki icra müdürlüklerine götürüyorlardı. İcra Müdürlüğü’ndeki görevlileri sorun çıkartmamaları için daha önce de ayarlayan dolandırıcılar götürdükleri emekli vatandaşlara 12 ay süre ile maaşının tamamının kesilebilmesi için belge imzalatarak haciz işlemi başlatıyordu.

85 kişiye gözaltı

Komisyon, avukatlık ücreti ve dosya masrafı adı altında büyük miktarlarda kesintiler yapan çete üyeleri, emeklilere cüzi bir para veriyordu. Dolandırıcılar maaşlara bu şekilde el koyuyor, çok sayıda emekliyi de sadece yol parası verip memleketine gönderiyordu. Dolandırıcılar hukuki sorun çıkmaması için paranın tamamını vermiş izlenimi yaratıp bunları kameraya çekiyordu. 1000’e yakın emekliyi dolandıran çeteye dün 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 85 kişiden 43’ü yakalandı.



