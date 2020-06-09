Kredi paketinde 'özel' hamle

Bu kredi paketlerine özel bankalardan ilk destek ise ING’den geldi. ING Türkiye, tüketicilere ve küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) yönelik uygun koşullar sunan kredi paketleri hazırladı. ING aylık yüzde 0.79’dan başlayan faiz oranı ve 60 aya varan vade ile ihtiyaç kredisi veriyor. Banka avantaj paketi kapsamında da mobilya ve beyaz eşyada yerli üretim yapan firmalarla işbirliği yaptı. Buna göre; aralarında Arçelik, Beko, Modalife, İstikbal, Bellona, Mondi, Weltew, Vivense ve Vestel’in de bulunduğu markaların mağazalarında 750 lira ila 40 bin lira arasında yapılan alışverişte, belirli vadelerde peşin fiyatına taksit imkanı sağlanıyor.

Kaskolu taşıt için

Taşıt kredisinde de sıfır veya ikinci el kaskolu araçlar için aylık 0.82 faiz oranı sunan ING, bireysel müşterilerinin yanı sıra işletmelere yönelik de bir paket hazırladı. Banka, KOBİ İpotek Teminatlı İşyeri Kredisi ve Taşıt Kredisi kampanyası kapsamında, işyeri ve taşıt finansmanında aylık yüzde 0.85’ten başlayan faiz oranıyla ve 18-48 ay arası vadeyle eşit taksitli kredi veriyor.







