Kredi piyasalarındaki canlanma sigorta sektörünü de hareketlendirdi

Sincek, “İTO’nun tüketici araştırmasında da görüldüğü gibi 12 sektör pandemi öncesine döndü. Biz de kredi kartı harcamalarıyla yapılan ölçümlerle elde edilen verilere göre pandemi öncesi seviyeye geri dönen sektörler arasındaki yerimizi aldık” dedi. “Veri analizini çok iyi yapan bir sektör olarak hızla normalleştiğimizi biz de yakından ölçümlüyoruz” diyen Sincek, şunları söyledi: “Normalleşme süreciyle faizler düşerek farklı sektörlere yönelik kampanyalar başladı. Kredi kullanımları arttı ve buna bağlı olarak hayat branşına olan talep de yükselişe geçti. Bu süreçte başta BES olmak üzere müşteri tabanı da genişledi. Ayrıca ferdi kaza ve sağlık branşlarında da büyüme ivmesine geçtik.”

Olumlu tablonun önümüzdeki aylarda da devam edeceğini belirten Sincek; “Pandemi sürecinin başında bazı panik çıkışları olmuştu. Ancak sonra çıkışlar azaldı. Bu süreçte BES fonları yatırımcısına kazandırmaya devam ederek güven mesajı vermeye devam etti. Panik yapanlar geri döndü, BES’in uzun vadeli güvenli bir liman olduğu daha iyi anlaşıldı. Bundan sonraki süreçte de bireysel tasarrufun önemini daha iyi anlatarak geleceği birlikte kuracağız. 2020 yılının sonunda da eğer ülkemizde pandemi kaynaklı önemli bir problem çıkmazsa; hayat ve emeklilik şirketleri, kârlılıklarını hayat sigortalarının teknik kâr desteği ile yine çok iyi seviyelere taşır. Net kâr büyümesi bu yıl da gerçekleşebilir” şeklinde konuştu.

BES en karlı tasarruf aracı

Sincek şöyle devam etti; “Pandemi sürecinde BES, tasarruf toplamaya ve büyümeye devam etti, fon tutarı 137 milyar TL’ye ulaştı. Katılımcıların BES hesapları da fonlardaki yatırımları da güvence altında olduğu için gönül rahatlığıyla istediği emeklilik planını yapabilirler. Katılım Emeklilik olarak ise üç yıldır üst üste farklı kategorilerde katılımcılarımıza sektördeki diğer fonlara kıyasla daha fazla oranda getiri sunuyoruz. Örnek olarak yılbaşından bu yana yarı yıllık performanslara baktığımızda altın fon yüzde 33.41, hisse fonumuz yüzde 35.82 ve diğer bir kategoride değerlendirebileceğimiz OKS kapsamında sunulan Agresif Katılım fonu da yüzde 44.71 oranında getiri sağlamıştır. Devlet katkısıyla birlikte fon getirileri; Bireysel Emeklilik sistemini en kârlı tasarruf aracı haline getiriyor. Devlet güvencesi de onu en güvenli tasarruf aracına dönüştürüyor.”



