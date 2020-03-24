Kredi ve kart borcu olanlar dikkat!

İcra ve iflas takipleri de 30 Nisan’a kadar durdurulmuştu. Hatta yasal takiple ilgili süre de 90 günden 180 güne çıkarılmıştı. Tüm bunların ne anlama geldiğini ve merak edilenleri sizler için derledik. Yapılması gerekenleri bankacılara sorduk. Çünkü sosyal medyada, “Kimse kredisini ve kredi kartını ödemesin” tarzında yanlış açıklamalar dolaşıyor. Bu hataya düşmeyin, mutlaka bankanızla irtibata geçin. Bunun için şubelere gitmenize gerek yok. Bankanıza internet ve telefon yoluyla ulaşın.

İşte akla takılan sorular ve cevapları

Kredi ve kart borcu olanlar ne zaman takibe düşer?

Yasal takibe gelmeden önce önünüzde 3 ay kadar daha doğrusu 90 günlük bir süre bulunuyordu. Bu süre 180 güne (6 ay) çıkarıldı. Borç, bu süre içinde ödenirse sadece gecikme faizi ödenir. Gecikme faizi ile birlikte eğer ihtar çekilmişse ihtar ücreti de borçluya yansır. 180 gün içinde borç ödenmezse idari takip başlar, ödeme emri gönderilir. Borç ödenmez veya yapılandırılmazsa dosya avukata devredilir yani yasal takip süreci başlamış olur.

Yasal takip sürecinden sonra ne olur?

Borç ödenmezse ve yapılandırma için bir anlaşmaya varılmazsa borçlu için haciz başlatılır. Ancak son düzenlemeyle haciz işlemleri 30 Nisan’a kadar durduruldu. Bu tarihten sonra süre uzamazsa düzgün ödeme yapmayanlarla ilgili işlemler tekrar başlayabilir.

Mücbir sebep notu

Yasal takibe düşen kara listeye girer mi?

Avukat aracılığıyla yürütülen yasal takip ile birlikte artık kara listeye girersiniz, yani kredi siciliniz bozulur. Ancak içinden geçtiğimiz dönemde temerrüde düşen yani borcunu ödeyemeyenlerin siciline ‘mücbir sebep’ yazılabilir. Ekonomik İstikrar Kalkanı peketinde bu konuda şirketlerle ilgili şu karar yer almıştı: “Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle nisan, mayıs ve haziran aylarında temerrüde düşen (borcunu ödeyemeyen) firmaların kredi siciline ‘mücbir sebep’ notu düşülmesini sağlayacağız.”

Şu anda kredi ve kart borcu için bankalara öteleme talebi yapılabiliyor mu?

Kamu bankaları bu konuda destek paketi açıkladı. Özelde ise şimdilik 4 banka desteğini duyurdu. Diğer özel bankalardan aldığımız bilgilere göre; borç öteleme talepleri geliyor. Bu bankalar da ihtiyaç sahiplerine cevap verip ödemesiz dönem olacak şekilde kredileri yapılandırıyor.

En doğrusu bankayla temasa geçmek

Geliri azalan, işini kaybeden borçlu ne yapmalı?

Geliri azalan ya da bir süre işsiz kalacak olan kişilerin bankası ile irtibata geçmesi en doğrusu. Çünkü bankalar da borçlunun hiçbir zaman zor durumda kalmasını istemez. Bankalar hele bu dönemde Türkiye Bankalar Birliği’nin ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) kararları varken iki tarafı da rahatlatacak şekilde çözümü bulmak için adım atmaya hazır.

Ödemeyi bilerek geciktirenleri ne bekliyor?

Ödemeyi bilerek ve isteyerek geciktiren kişiler bu düzenlemelerden herhangi bir kazanç sağlayamaz. En doğrusu alacaklı banka ya da kurum ile anlaşma yoluna gitmek.

Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkârların Halkbank’a olan kredi borçlarının nisan, mayıs ve haziran anapara ve faiz ödemeleri 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.





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