Kredi ve kart taksidine ayar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yaz aylarında talebi artan, kuyum, mobilya, TV harcamalarında kredi kartı taksit sayısında düzenlemeye gitti. Kurum, makro ihtiyati tedbirler kapsamında kredi kartı harcamalarında taksit sayılarını ve kredi vadelerini düşürdü. İşte son durumda taksit sayıları...

MOBİLYA KUYUM BEYAZ EŞYA

Mobilya ve beyaz eşyada taksit sayıları 12 aydan 9 aya indirildi.

Kuyum (külçe altın dışında bilezik, küpe, kolye) harcamalarında ise 6 ay olan taksit sayısı 3 aya düşürüldü.

Televizyon alımlarındaki 3 bin 500 TL sınırı 5 bin TL’ye çıkarılırken, maksimum taksit sayısı 9 olarak belirlendi.

5 bin TL üzerindeki televizyonlar için taksit sayısı 4 ay olarak uygulanmaya devam edecek.

OTO ALIMINDA DURUM

Kurumun, taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilerin banka kredisi ve finansal kiralamayla aldığı binek taşıt araçlarının taksit sürelerinde yaptığı düzenleme şöyle:

Satış aşamasındaki fatura değeri 120 bin TL ve altında olan taşıt alımlarında kredi vade süresi 60 aydan 48 aya indirildi.

Fatura değeri 120 bin TL üzerinde (300 bin TL’ye kadar) olanlarda kredi süresi 48 aydan 36 aya düşürüldü.

Fatura değeri 300 bin TL üzerinde olup, 750 bin TL’yi aşmayan taşıt alımlarında kredi süresi 36 aydan 24 aya indirildi.

Fatura değeri 750 bin TL’den fazla olup, 1 milyon 500 bin TL’yi aşmayanlarda 24 aydan 12 aya düşürüldü.

Fatura değeri 120 bin TL ve altında olanlarda değişiklik yapılmadı

MİKTARI DEĞİŞTİ

Toplam bedelin ne kadarının kredilendirilebileceğine ilişkin oran ise şöyle:

Fatura değeri 120 bin TL üzerinde olup, 300 bin TL’yi aşmayan taşıtların satış bedellerinin yüzde 50’ye kadar olan kısım,

Fatura değeri 300 bin lira üzeri 750 bin TL’ye kadar olanlarda yüzde 30’a kadar olan kısım,

Fatura değeri 750 bin TL ile 1.5 milyon TL arasında olanlarda yüzde 20’ye kadar olan kısım kredilendirilebilecek.

1.5 milyon TL üzerinde olan taşıtlar için yüzde sıfır olarak uygulanacak. Bu düzenleme ile 1.5 milyon TL üzeri taşıt alımlarının kredilendirilmesi önlenmiş oldu.

RİSK AĞIRLIKLARI YÜKSELTİLDİ

Bu arada, BDDK kredi kartı harcamalarında karşılığa konu risk ağırlığını da değiştirdi. Buna göre; 1-6 ay arasındaki taksit ya da nakit çekimlerde yüzde 75 olan risk ağırlığı yüzde 100’e, 6 ay üzerinde olanlar yüzde 150’ye yükseltildi. İhtiyaç kredilerinde ise 1-12 ay vadeli kredilerde yüzde 75’ten yüzde 100’e, 1 yıl ve üzeri vadede ise yüzde 75’ten yüzde 150’ye yükseltildi.



