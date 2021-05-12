Varlık Yönetim Şirketleri Derneği Başkanı Sezin Ünlüdoğan’ın verdiği bilgiye göre; bu alacaklarla ilgili toplam borçlu sayısı 2 milyon 156 bin.

SATIŞTA ARTIŞ

Sezin Ünlüdoğan, yeni ekonomik reform paketi içinde sektörün konumlanması ve danışmanlık şirketi PwC’nin hazırladığı raporun sonuçlarının paylaşıldığı toplantıda, şunları söyledi:

“2019’da 13 milyar lira seviyesinde olan tahsili gecikmiş alacak satışı, geçen yıl 990 milyon liraya kadar düştü. 2021 başında yeniden hızlandı ve ilk çeyrek (ocak-mart) itibarıyla geçen yıl yapılan satış seviyesini yakaladık. Yılsonunda 11-12 milyar liraya çıkmasını bekliyoruz.”

MUHATAP ŞİRKETLER

Varlık yönetim şirketleri gecikmiş alacaklar karşılığında şimdiye kadar bankalara 5.3 milyar lira kaynak aktarmış durumda. Bankalar kredi ve kredi kartı alacaklarını belli bir tutar karşılığında ihaleyle varlık yönetim şirketlerine devredince muhatap ‘varlık yönetim şirketleri’ oluyor. Varlık yönetim şirketleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) aldıkları lisansla ve yine BDDK denetiminde faaliyet gösteriyor.

DERNEKLE İRTİBATA GEÇİLEBİLİR

Sezin Ünlüdoğan, pandemi döneminde borçların ödenmesi konusunda vatandaşlara önemli kolaylık ve esneklik sağladıklarını söyledi. Borç durumunu merak edenlerin, bankalarına başvurarak borcun hangi varlık yönetim şirketine devredildiğini öğrenmesinde fayda var. ‘0 212 288 41 43’ numaralı telefondan Varlık Yönetim Şirketleri Derneği’ne ulaşarak veya ‘varlikyonetim.org.tr’yi ziyaret ederek detaylı bilgi alınabilir. Borcunu kapatan sicilini temizleyip yeni kredi kullanabiliyor.