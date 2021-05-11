Ekonomi Kredi ve kredi kartı detayı! Herkesi ilgilendiriyor, başvurular...

Kredi ve kredi kartı detayı! Herkesi ilgilendiriyor, başvurular...

Ekonomi

Kredi ve kredi kartı detayı! Herkesi ilgilendiriyor, başvurular...

Vakıfbank'ta yeni dönem başlıyor. Kredi kartı, kredi, hesap açma gibi tüm işlemleri yapmak için banka müşterisi olmak isteyen herkesi ilgilendiren karar. Buna göre şubeye gitmeden kolay bir şekilde banka hesabı açılabilecek. İşte detaylar...

11 Mayıs 2021, Salı 08:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yüz tanıma teknolojisiyle Türkiye’de limit artırma, şifre, hesap işlem türü değişikliği ve aktivasyon işlemlerini mobil bankacılık üzerinden gerçekleştiren ilk banka olan VakıfBank, müşteri olma süreçlerini de tamamen VakıfBank Mobil üzerinden gerçekleştirme imkanı sunmaya başladı. İşitme engelliler de şubeye gitmeden çağrı merkezi ile görüntülü görüşerek işaret dili ile müşteri olabiliyor.

ÖNCÜ ROL OYNADI

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Bankamız dijital bankacılığın geleceğini şekillendiren teknolojileri hayata geçirme konusunda öncü rolünden ödün vermeden ilerliyor. Bütün bu adımlarla hem müşterilerimiz için hayatı kolaylaştırıyor hem de banka içindeki süreçleri daha etkin ve verimli hale getiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de en yeni teknolojileri müşterilerimize sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Türk dizilerinden ders alalım
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
Emeklilik yaşımı düşürebilir miyim?
Ekrem Sarısu
Bilal Emin Turan
Yatırımda rekor! Yılda 20 milyon müşteri
Bilal Emin Turan
Hakan Çelik
Yerli modele teşvik gelmeli
Hakan Çelik
Erkut Can
Kapandık ama kapılar açık
Erkut Can
Murat Gülderen
Küçük esnafa 'Fenomen' taktikleri
Murat Gülderen
Özlem Denizmen
Akıllarda bir soru
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER AKM Millet Bahçesi 30 Ağustos'ta açılıyor