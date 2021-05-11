Kredi ve kredi kartı detayı! Herkesi ilgilendiriyor, başvurular...
Vakıfbank'ta yeni dönem başlıyor. Kredi kartı, kredi, hesap açma gibi tüm işlemleri yapmak için banka müşterisi olmak isteyen herkesi ilgilendiren karar. Buna göre şubeye gitmeden kolay bir şekilde banka hesabı açılabilecek. İşte detaylar...
11 Mayıs 2021, Salı 08:27 Son Güncelleme:
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Yüz tanıma teknolojisiyle Türkiye’de limit artırma, şifre, hesap işlem türü değişikliği ve aktivasyon işlemlerini mobil bankacılık üzerinden gerçekleştiren ilk banka olan VakıfBank, müşteri olma süreçlerini de tamamen VakıfBank Mobil üzerinden gerçekleştirme imkanı sunmaya başladı. İşitme engelliler de şubeye gitmeden çağrı merkezi ile görüntülü görüşerek işaret dili ile müşteri olabiliyor.
ÖNCÜ ROL OYNADI
VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Bankamız dijital bankacılığın geleceğini şekillendiren teknolojileri hayata geçirme konusunda öncü rolünden ödün vermeden ilerliyor. Bütün bu adımlarla hem müşterilerimiz için hayatı kolaylaştırıyor hem de banka içindeki süreçleri daha etkin ve verimli hale getiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de en yeni teknolojileri müşterilerimize sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.