Kredide emsal sigorta kararı: Bankalar mirasçılara gidemeyecek

Yargıtay bankalarla ilgili emsal bir karara imza attı. Yüksek mahkeme; ölen kişinin hayat sigortası varsa kredi borcundan dolayı mirasçılarına müracaat edilemeyeceğine hükmetti. Yargıtay’a bu kararı aldıran olay Bursa’da şöyle gelişti. İhtiyaç kredisi çekmek isteyen kanser hastası tüketici, bir banka şubesine gitti. Talep ettiği tutar hayat sigortası poliçesi karşılığında müşterinin hesabına yatırıldı.

İcra takibi başlattı

Bir süre sonra kanser hastası müşteri hayatını kaybedince banka alacağı tahsil etme telaşına düştü. Banka, hayat sigortası poliçesini düzenleyen şirkete müracaat yerine, mirasçılar hakkında kredi borcunun ödenmediği gerekçesiyle icra takibi başlattı. Aile, reddi miras kararı çıkartarak icra takibine itiraz etti. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yolunu tutan banka avukatı, bu kez iptalin kaldırılmasını talep etti.

'1 haftada ödensin' talebi

Davacı banka, davalıların babaları ile imzalanan ihtiyaç sözleşmesi doğrultusunda vefat eden borçlunun mirasçılarına muacceliyet ihtarnamesi tebliğ edildiğini, bakiye borcun 1 hafta içerisinde ödenmesi için süre verildiğini, verilen süre içerisinde borç ödenmediğinden borcun tahsili için murisin yasal mirasçıları hakkında icra takibi başlatıldığını dile getirdi.

Davacı temyiz etti

Kredi borcuyla sarsılan acılı aile ise kredinin hayat sigortası poliçesi kapsamında çekildiğini ve zaten kendilerinin reddi miras kararı çıkarttıklarını belirtmelerine rağmen dertlerini bankaya anlatamadı. Mahkeme, davanın reddine karar verdi. Banka avukatı bu kez kararı temyiz etti. Devreye giren Yargıtay 13’üncü Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Mahkeme, ölen kişinin hayat sigortası varsa, kredi borcundan dolayı mirasçılarına müracaat edilemeyeceğine hükmetti.



