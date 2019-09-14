Kredide faiz indirimi hızlandı

ÖZELDE YÜZDE 1.17’YE DÜŞTÜ

İş Bankası dün konut kredisi faizini indirdi. Banka, 120 ay vadeye kadar yüzde 1.17 faiz uygulayacak. Daha önce de TEB konutta faizi yüzde 1.20’ye çekmişti. VakıfBank ise maaş müşterileri için ihtiyaç kredisi faizini yüzde 1.45’ten yüzde 1.25’e, diğer müşterileri için yüzde 1.55’ten yüzde 1.35’e düşürdü.

İHTİYAÇ VE KURUMSALDA

Kurumsal kredi faiz oranlarını yıllık yüzde 13 ile yüzde 15.5 aralığına kadar indiren Ziraat Bankası da ihtiyaç kredisi faiz oranlarını maaş müşterileri için aylık yüzde 1.25’e ve maaş dışı müşteriler için de aylık yüzde 1.35’e düşürdü. Banka, 500 bin lira ve üzeri konut kredilerinde faizi aylık yüzde 1.19 olarak belirledi.

Türk Eximbank da ihracatçı KOBİ’lere yönelik olarak kullandırılan 1 yıl vadeli TL kredilerin faiz oranını 1 puan indirerek yüzde 10.65’e düşürdü.

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