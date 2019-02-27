Kredide vade, kartta taksit resmen arttı

BDDK’nın bu konudaki yönetmeliği dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. En dikkat çekici düzenleme ihtiyaç kredilerindeki vade sayısının 36’dan 60’a çıkmış olması.

BİLGİSAYARDA 12

Bunun yanında özellikle yerli teknoloji şirketlerin talepleri arasında yer alan bilgisayarda vade ve taksit sayısı 6’dan 12’ye yükseltildi. Bu düzenlemeye tablet alımları dahil değil. 3 bin 500 liraya kadar olan cep telefonu alımlarında kullanılan kredilerde 12 olan vade sayısı aynen korundu. Turizm amaçlı (seyahat) ve sağlık harcamalarında ise kartlı ödemelerde taksit sayısı 6’dan 12’ye uzatıldı.

OTO ALIMINDA 120 BİN LİRA SINIRI VAR

BDDK otomotiv sektörünü desteklemek için de önemli bir karar aldı. Buna göre; fatura değeri 120 bin lira ve altındaki araç alımlarında kullanılan kredilerin vadesi 60 ay olacak. Daha önce taksit sınırı 48 aydı. 120 bin liranın üzerindeki araçlarda vade yine 48 ayı geçemeyecek. Bu arada taşıt kredileri, fatura değeri 120 bin lira ve altında olanlar için yüzde 70’ine kadar kullandırılıyor. Değeri 120 bin lirayı aşanlarda ise 120 bin liraya kadar yüzde 70; 120 bin liranın üstünde olan kısım için yüzde 50 oranında uygulanıyor.



