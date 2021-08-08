Kredideki gecikme zammı siliniyor! Yüzde 90 indirim...

Yapılandırma yasası (7326 sayılı yasa); vergi borç ve cezası, idari cezalar, trafik cezası, öğrenim kredisi gibi milyonlarca vatandaşın devlete olan yaklaşık 250 milyar liralık borcunda ödeme kolaylığı sağlıyor. Bu kapsamda sunulan fırsatlar devam ediyor. Özellikle üniversiteden mezun olan ve eğitim döneminde öğrenim ve katkı kredisi kullananların bu fırsatı değerlendirmesinde fayda var.

9 HAZIRAN ÖNCESI

Üniversite eğitimi sırasında alınan öğrenim kredileri, okul bitiminden itibaren 2 yıl sonra ödenmeye başlıyor. İş bulamayanlar birer yıllık ertelemeler yapabiliyor. Ancak pek çok öğrenci, farklı nedenlerle kredi borcunu zamanında ödeyemiyor. Yapılandırma düzenlemesi, 9 Haziran 2021 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş kredi borcunu kapsıyor. Bu tarihten önce taksit ödemeleri devam eden veya daha önceki yapılandırma kapsamında ödemesi sürenler de düzenlemeden yararlanabiliyor.

TAHSİL EDİLMEYECEK

Yapılandırma kapsamındaki öğrenim ve katkı kredisinin borç asılları ile gecikme zammı yerine enflasyona göre güncellenen tutarının ödenmesi halinde birikmiş gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçiliyor.

PEŞİNDE 30 EYLÜL'E KADAR...

Yapılandırılan borçlar peşin veya taksitle ödenebilecek. Yasa kapsamında yapılandırılan borcun tamamının 30 Eylül 2021’e kadar ödenmesi halinde yapılandırılan borca katsayı uygulanmayacak, enflasyon farkından yüzde 90 indirim yapılacak. Bu anlamda imkanı olanların peşin ödeme yapması daha avantajlı. İlk taksidini süresinde ve tam ödeyenler, kalan tutarı ikinci taksit süresi olan 30 Kasım’a kadar öderse enflasyon farkından bu defa yüzde 50 indirim yapılacak. Taksidi seçenlerin de ilk taksidi 30 Eylül’e kadar (dahil) ödemesi gerekecek. İlk iki taksidi süresinde ödemeyen yapılandırma hakkını kaybedecek.

KONTROL E-DEVLET'TEN

Borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler ‘turkiye.gov.tr’den e-Devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabiliyor. Erteleme başvurusunda bulunmak için işsizlik, askerlik durumlarının oluşması ve yüksek lisans ya da doktora eğitiminin devam etmesi gerekiyor.

SÜRE DARALIYOR

Başvurular 31 Ağustos 2021 (dahil) tarihine kadar yapılabilecek.

Başvuru için 4 yol var:

1- gib.gov.tr/ivd.gib.gov.tr

2- turkiye.gov.tr (e-Devlet)

3- Bağlı olunan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla

4- Diğer vergi daireleri aracılığıyla başvuru yapılabilecek.