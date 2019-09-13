Krediyi ucuzlatan indirim

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun bir sonraki toplantısı 24 Ekim’de. Kasım ayında toplantı yapılmayacak. Yılın son toplantısı da 12 Aralık ’ta. 25 Temmuz ’da yapılan 425 puanlık indirim konut ve ihtiyaç kredilerinde indirimi beraberinde getirmişti

Kamu bankaları konut kredi faizini yüzde 0.99 ’a kadar çekmişti. Yani yıllık faiz maliyeti yüzde 11.9. 325 baz puanlık indirimle konut kredi faizinin yüzde 0.90-0.89’a inebileceği öngörülüyor. Özel bankalarda en düşük konut faizi ise yüzde 1.20. Bunun da yüzde 1.09-1.15 seviyelerine çekilmesi bekleniyor.

İHTİYAÇ, TAŞIT...

Merkez Bankası’nın 30 Ağustos tarihli verisine göre; ihtiyaç kredisinin ortalama faizi yıllık yüzde 22.38. Yani aylık yüzde 1.86 civarında. 27 Temmuz’daki indirimden önce ihtiyaç kredisi faizinin ortalaması yüzde 26.78’di. Yani 425 puna karşılık yüzde 4.4’lük bir düşüş olmuştu. 325 puanlık düşüşle birlikte ihtiyaç kredi faizinin yüzde 20’nin altına (aylık yüzde 1.60-1.70) gerilemesi bekleniyor. Taşıt kredi ortalaması şu anda yüzde 20.95 civarında. Burada da benzer bir indirim beklentisi hakim. Aynı şekilde iş dünyasının yakındığı ticari kredi faizleri de düşecek.

DOLAR DÜŞTÜ

Kararın ardından dövizde sert geri çekilme yaşandı. Karar öncesi 5.76 seviyesinde bulunan dolar 11 kuruşluk düşüşle 5.65’e kadar indi, günü 5.67’den kapadı. Bankacılar enflasyondaki düşüşün yanı sıra Avrupa, Amerika başta olmak üzere küresel merkez bankalarının para politikasında yeniden genişlemeci yaklaşıma yönelmesinin de Merkez’e destek verdiğine dikkat çekiyor.

İŞ DÜNYASI KARARDAN MEMNUN

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Şimdi sıra bankalarda. Ellerini taşın altına koysunlar ve bu indirimi kredi faizlerine bir an önce yansıtsınlar. ASKON Başkanı Orhan Aydın: Faizlerin düşmesi piyasaya moral oluyor.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Piyasalara ve reel sektöre aynı oranda yansımasını bekliyoruz.

OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu: Faiz indirimi tüm sektörlere umut vermiştir ve devam etmelidir.

TİM Başkanı İsmail Gülle: İhracatçılarımızın, yatırımcılarımızın önündeki en büyük engellerden birisi ortadan kalktı.

YENİ BAŞKANLA HIZLANDI

6 Temmuz’da atanan Murat Uysal başkanlığındaki ilk Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 27 Temmuz’da gerçekleştirilmişti. Kurul o toplantıda 4.5 yıl aradan sonra 425 baz puanlık bir indirime gitmişti. Böylece, geçen yıl ağustosta kur şokunun ardından eski başkan Murat Çetinkaya döneminde 625 puanlık artışla yüzde 24’e yükseltilen politika faizi (piyasa açısından belirleyici faiz) yüzde 19.75’ e çekilmişti.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

Yaklaşık 1.5 ay sonra dün tekrar toplanan Para Politikası Kurulu, faizde 325 puanlık daha indirime gitti. 250 puanlık beklentinin üzerindeki bu indirim sonrasında politika faizi yüzde 19.75’ten yüzde 16.50’ye geriledi. Böylece Murat Uysal, göreve geldikten sonra sadece 1.5 ayda faizde toplam 750 baz puanlık (yüzde 7.5) indirim gerçekleşmiş oldu. Peki bundan sonra indirim sürecek mi?

DEVAMI ÖNGÖRÜLÜYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan haftasonunda yaptığı açıklamada, “Faizi de en kısa zamanda tek haneli rakama indiriyoruz, indireceğiz. Zaten tek haneli rakama indikten sonra da enflasyon da tek haneli rakamda bitmiş olacak” demişti. Ayrıca yıllık enflasyon ağustosta yüzde 1.64’lük düşüşle yüzde 15.01’e geriledi. Eylül ve ekimde tek hane beklentisi var. Analistlere göre bu durum faiz indiriminde Merkez’in elini kuvvetlendirecek bir gelişme olacak.

ENFLASYONDA İYİLEŞME

Faiz kararına ilişkin metinde de şu ifadeler yer aldı: “Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösteriyor. Enflasyon görünümündeki iyileşme devam ediyor. İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılık düzeyi enflasyondaki düşüşü destekliyor. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecek.”

POSTA/ Ekonomi Servisi