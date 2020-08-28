Krem aydınlatıcı nasıl yapılır?
Günümüzde birçok makyaj malzemesi evde doğal bir şekilde yapılabiliyor. Bunlardan birisi de krem aydınlatıcı yapımı. Peki, evde doğal krem aydınlatıcı nasıl yapılır? Kendinize doğal krem aydınlatıcı yapmak için haberimize bir göz atın.
28 Ağustos 2020, Cuma 09:00 Son Güncelleme:
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Artık makyaj malzemelerine çok para harcamanıza gerek yok. Evde birçok makyaj malzemesini kendiniz yapabileceğiniz gibi evde doğal krem aydınlatıcı da yapabilirsiniz. Peki, evde doğal krem aydınlatıcı nasıl yapılır? Kendinize doğal krem aydınlatıcı yapmak için haberimize bir göz atın.
Krem aydınlatıcı nasıl yapılır?
Malzemeler
- Bir tatlı kaşığı cilt tipine uygun nemlendirici
- Açık tonlarda ışıltılı ya da mat far
- Allık, ışıltılı pudra veya toz aydınlatıcı
- Kalıcılığını arttırmak için tercihen makyaj bazı
- Krem kabı
Krem aydınlatıcı yapılışı
Öncelikle koyacağınız bir tatlı kaşığı kadar cilt tipine uygun nemlendiriciyi bir kaba alın. Daha fazla kalıcılık isterseniz eğer ve varsa kaşığın ucuyla makyaj bazı ekleyebilirsiniz. Diğer bir kapta koyacağınız far, allık ya da pudrayı iyice toz haline getirin ve toz haline getirdikten sonra yavaş yavaş nemlendiriciyi içine ekleyin. Diğer yandan istediğiniz renk yoğunluğuna gelinceye kadar eklemeye ve karıştırmaya devam edin. Karışımı krem kabına aldıktan sonra kullanmaya başlayabilirsiniz.