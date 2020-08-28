Artık makyaj malzemelerine çok para harcamanıza gerek yok. Evde birçok makyaj malzemesini kendiniz yapabileceğiniz gibi evde doğal krem aydınlatıcı da yapabilirsiniz. Peki, evde doğal krem aydınlatıcı nasıl yapılır? Kendinize doğal krem aydınlatıcı yapmak için haberimize bir göz atın.

Krem aydınlatıcı nasıl yapılır?

Malzemeler

Bir tatlı kaşığı cilt tipine uygun nemlendirici

Açık tonlarda ışıltılı ya da mat far

Allık, ışıltılı pudra veya toz aydınlatıcı

Kalıcılığını arttırmak için tercihen makyaj bazı

Krem kabı

Krem aydınlatıcı yapılışı

Öncelikle koyacağınız bir tatlı kaşığı kadar cilt tipine uygun nemlendiriciyi bir kaba alın. Daha fazla kalıcılık isterseniz eğer ve varsa kaşığın ucuyla makyaj bazı ekleyebilirsiniz. Diğer bir kapta koyacağınız far, allık ya da pudrayı iyice toz haline getirin ve toz haline getirdikten sonra yavaş yavaş nemlendiriciyi içine ekleyin. Diğer yandan istediğiniz renk yoğunluğuna gelinceye kadar eklemeye ve karıştırmaya devam edin. Karışımı krem kabına aldıktan sonra kullanmaya başlayabilirsiniz.



